Auto von Klein-Lkw erfasst: 82-Jährige stirbt trotz Wiederbelebung

Ein übersehenes Stoppschild, ein Lkw auf der Vorrangstraße und eine Kollision mit tödlichem Ausgang für eine 82-Jährige.

Am Montag, dem 19. Oktober, kam es gegen 11.20 Uhr auf der B43 bei Traismauer im Bezirk St. Pölten-Land zu einem schweren Verkehrsunfall, der für eine 82-jährige Frau aus dem Bezirk Mödling tödlich endete. Nach Angaben der Polizei übersah die Autolenkerin am Kreuzungsbereich zur Abzweigung Richtung Frauendorf bei Hilpersdorf ein Stoppschild. Ein 32-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Bezirk Zwettl, der sich zu diesem Zeitpunkt auf der Vorrangstraße näherte, hatte keine Möglichkeit mehr, rechtzeitig auszuweichen, woraufhin es zur Kollision kam.

Tödliche Kollision

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge von der Fahrbahn in einen angrenzenden Acker geschleudert. Rettungskräfte des Samariterbundes Traismauer sowie eine First-Responder-Notärztin trafen als Erste an der Unfallstelle ein und leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen ein. Diese blieben jedoch ohne Erfolg: Die schwer verletzte Pensionistin verstarb noch an Ort und Stelle.

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Der Lkw-Fahrer wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Universitätsklinikum Krems eingeliefert.

Fünf Feuerwehren

Insgesamt fünf Feuerwehren aus Hilpersdorf, Frauendorf, Gemeinlebarn, Stollhofen und Traismauer standen im Einsatz, sicherten die Unfallstelle ab und gewährleisteten den Brandschutz. Beide Fahrzeuge wiesen Totalschaden auf.

Die abschließende Reinigung der Fahrbahn übernahm die Straßenmeisterei, um die Verkehrssicherheit für nachfolgende Fahrzeuglenker wiederherzustellen.