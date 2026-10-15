Ampel auf Grün: 85-Jährige stirbt nach Kollision mit Rettungsauto

Ein Rettungseinsatz endet tragisch: In Graz kollidieren Blaulicht und Alltag – mit fatalen Folgen für eine Seniorin.

Am Mittwoch kam es in Graz zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 85-jährige Frau ums Leben kam.

An einer Kreuzung am Eggenberger Gürtel stieß ein Rettungswagen mit einem Pkw zusammen. Die betagte Lenkerin des Autos zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu und verstarb wenig später in einem Krankenhaus.

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Unfallhergang

Das Rettungsfahrzeug war zum Zeitpunkt des Unfalls mit Blaulicht und Sirene im Einsatz. Als die Ampel für den Querverkehr auf Grün wechselte, ließ sich der Zusammenstoß trotz einer eingeleiteten Notbremsung nicht mehr abwenden.

Der Rettungswagen befuhr die Kreuzung, während die Ampelanlage für den kreuzenden Verkehr bereits grünes Licht zeigte. Die 85-Jährige fuhr an und prallte mit dem Einsatzfahrzeug zusammen. Neben der Pkw-Lenkerin erlitten auch die 31-jährige Fahrerin des Rettungswagens sowie ihr 20-jähriger Beifahrer Verletzungen.

Darüber hinaus wurde ein Passant verletzt, der versucht hatte, der eingeklemmten Frau zu helfen, indem er eine Scheibe des Pkw einschlug.

Ermittlungen laufen

Die verletzten Beteiligten wurden zur medizinischen Versorgung in das UKH Graz eingeliefert. Ein im Rettungsfahrzeug mitfahrender Zivildiener blieb unverletzt.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an, wobei die Verkehrsregelung an der betreffenden Kreuzung sowie das Verhalten aller Beteiligten im Mittelpunkt der Untersuchungen stehen.