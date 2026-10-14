82-Jährige gerät unter Lkw-Rad und wird schwer verletzt

Schwerer Unfall in Schladming: Eine 82-jährige Fußgängerin gerät beim Abbiegen eines Lkw unter ein Rad und wird schwer verletzt.

In Schladming ist es am Dienstagvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer 82-jährigen Fußgängerin gekommen.

Gegen 10.45 Uhr ereignete sich der Unfall auf einer Gemeindestraße in Schladming im Bezirk Liezen. Eine 22-jährige Lkw-Lenkerin aus dem Bezirk Liezen verließ mit ihrem beladenen Fahrzeug eine Baustelle und bog nach links auf die Gemeindestraße ein. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Unfall mit einer 82-jährigen Fußgängerin, die ebenfalls aus dem Bezirk Liezen stammt.

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Passanten leisteten der schwer verletzten Frau umgehend Erste Hilfe. Die 82-Jährige war nach dem Unfall ansprechbar und wurde zunächst von einem Notarzt versorgt. Anschließend brachte die Rettung sie in das Krankenhaus Schladming, von wo aus sie zur weiteren medizinischen Behandlung in das LKH Salzburg überstellt wurde.

Ein bei der 22-jährigen Lkw-Lenkerin durchgeführter Alkomattest verlief negativ.

Unter Lkw-Rad geraten

Nach Angaben der Lkw-Lenkerin bemerkte sie die Fußgängerin erst, als die 82-Jährige bereits verletzt unter einem Rad des Fahrzeugs lag. Wie es genau zu dem Zusammenstoß kam und weshalb die Frau unter das Rad geriet, ist derzeit noch unklar.

Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.