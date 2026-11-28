Die deutsche Bundesregierung will mehr syrische Flüchtlinge zur freiwilligen Rückkehr in ihre Heimat bewegen. Medienberichten zufolge könnte die finanzielle Unterstützung auf bis zu 8.000 Euro pro Erwachsenen steigen – beschlossen ist die Erhöhung allerdings noch nicht.

Die Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz arbeitet laut „Bild“ an neuen Anreizen für die freiwillige Ausreise syrischer Staatsangehöriger. Hintergrund ist die bislang vergleichsweise geringe Zahl der Rückkehrer. Konkrete Beträge hat die Bundesregierung bisher nicht offiziell bestätigt.

So viel Geld bekommen Rückkehrer bisher

Im Rahmen des staatlichen Rückkehrprogramms REAG/GARP erhalten förderberechtigte syrische Staatsangehörige derzeit eine einmalige Starthilfe von 1.000 Euro pro Erwachsenen und 500 Euro pro Minderjährigen. Pro Familie ist diese Förderung auf maximal 4.000 Euro begrenzt. Hinzu kommt eine Reisebeihilfe von 200 Euro pro Erwachsenen und 100 Euro pro Minderjährigen. Auch die Reisekosten können übernommen werden.

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Eine Familie mit zwei minderjährigen Kindern kann damit bei entsprechender Förderberechtigung insgesamt 3.600 Euro an Starthilfe und Reisebeihilfe erhalten. Die Flugtickets kommen zusätzlich hinzu. Unter bestimmten Voraussetzungen stehen auch weitere Unterstützungsleistungen für den Neustart im Herkunftsland zur Verfügung. Laut „Bild“ könnte die finanzielle Unterstützung künftig auf bis zu 8.000 Euro pro Erwachsenen angehoben werden. Ob und unter welchen Voraussetzungen eine solche Erhöhung tatsächlich umgesetzt wird, ist bislang offen.

Wie viele Syrer haben Deutschland verlassen?

Beim Besuch des syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Sharaa in Berlin Ende März 2026 hatte Bundeskanzler Merz erklärt, dass innerhalb von drei Jahren 80 Prozent der rund 900.000 aus Syrien geflüchteten Menschen in ihre Heimat zurückkehren sollten. Laut „Bild“ verließen zwischen Jänner und Oktober 2026 insgesamt 5.468 Syrer Deutschland mit finanzieller Unterstützung. Rund 3.000 weitere sollen ohne eine solche Förderung ausgereist sein.

Der Mediendienst Integration erfasste zwischen Dezember 2024 und Juli 2026 mindestens 14.182 freiwillig ausgereiste syrische Staatsangehörige, davon 7.725 mit finanzieller Förderung. Die unterschiedlichen Angaben beziehen sich auf verschiedene Erhebungszeiträume.

Schwieriger Neustart in Syrien

Für viele syrische Familien dürfte die Entscheidung über eine Rückkehr nicht allein von der Höhe einer möglichen Prämie abhängen. Berufliche Perspektiven, die Zukunft ihrer Kinder, verfügbare Wohnungen und die Sicherheitslage spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Nach Jahren des Bürgerkriegs steht Syrien weiterhin vor erheblichen Herausforderungen. Vielerorts fehlt es an Wohnraum, während ungeklärte Eigentumsverhältnisse und die angespannte wirtschaftliche Lage den Wiederaufbau erschweren.

Syriens Außenminister warnte bereits in einem Interview mit Euronews davor, eine große Zahl von Menschen zur Rückkehr zu zwingen. Dies könne das Land zusätzlich destabilisieren.

Deutschland unterstützt Wohnungsbau in Syrien

Neben möglichen höheren Rückkehrprämien unterstützt Deutschland auch den Wiederaufbau von Wohnraum in Syrien. Über die staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) sollen Medienberichten zufolge 20 Millionen Euro für den Bau und die Sanierung von Wohnungen bereitgestellt werden. Ab 2027 soll dadurch Wohnraum für rund 10.000 Menschen entstehen. Die Fertigstellung ist bis 2029 vorgesehen.

Was passiert mit ausreisepflichtigen Syrern?

Im Juli 2026 waren laut offiziellen Angaben 14.579 syrische Staatsangehörige in Deutschland ausreisepflichtig. Davon verfügten 11.528 über eine sogenannte Duldung. Diese stellt keinen Aufenthaltstitel dar, setzt eine Abschiebung jedoch vorübergehend aus.

Die Landesregierung Brandenburgs setzt sich unterdessen dafür ein, bürokratische Hürden bei der Abschiebung straffällig gewordener Syrer abzubauen. Anfang Dezember sollen die Regierungschefs der deutschen Bundesländer über den Vorstoß beraten. Das deutsche Bundesinnenministerium prüft nach eigenen Angaben laufend, inwieweit die bestehenden Förderprogramme ausreichende Anreize für eine freiwillige Rückkehr bieten und einen nachhaltigen Neustart ermöglichen.

Neue Direktflüge nach Damaskus

Auch das Flugangebot zwischen Deutschland und Syrien wird ausgebaut. Die Fluggesellschaft Eurowings plant ab Jänner 2027 wöchentliche Direktverbindungen von Hamburg, Berlin, Düsseldorf und Stuttgart nach Damaskus. Der erste Flug ab Hamburg ist für den 11. Jänner vorgesehen, jener ab Stuttgart für den 13. Jänner. Auch andere Fluggesellschaften bieten Verbindungen zwischen Deutschland und Syrien an.

Ob die geplanten Maßnahmen tatsächlich zu einem deutlichen Anstieg der freiwilligen Rückkehr führen werden, bleibt abzuwarten. Eine offizielle Entscheidung über die mögliche Erhöhung der Rückkehrprämie auf bis zu 8.000 Euro steht weiterhin aus.