670.000 Syrer könnten ihren Schutzstatus verlieren

670.000 Syrer in Deutschland erhalten Post vom BAMF und die Konsequenzen könnten weitreichender nicht sein.

Mit dem Ende des syrischen Bürgerkriegs und dem Sturz des Assad-Regimes Ende 2024 hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) seine Bewertung der Schutzbedürftigkeit syrischer Staatsangehöriger grundlegend neu ausgerichtet. Die Behörde stuft die Sicherheitslage in Syrien nunmehr als grundsätzlich zumutbar ein und fordert jene rund 670.000 Menschen in Deutschland, die subsidiären Schutz genießen, zur Rückkehr in ihr Herkunftsland auf.

Die Entscheidung des BAMF stützt sich auf eine mehrdimensionale Lageeinschätzung, die neben der allgemeinen Sicherheitssituation auch die Rückkehrzahlen sowie das individuelle Lebensrisiko in Syrien berücksichtigt. Wie n-tv berichtet, hält die Behörde eine Rückreise trotz bestehender Schwierigkeiten – darunter Lebensmittelknappheit und ein gravierender Mangel an Wohnraum – für vertretbar. Der politische Umbruch in Syrien bildet dabei den zentralen Anlass für die Überprüfung der bisher gewährten Schutznachweise.

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Rechtlicher Widerstand

Unter den Betroffenen stößt diese Einschätzung auf erheblichen Widerstand. Tausende haben bereits rechtliche Schritte gegen die ergangenen Bescheide eingeleitet. Solange die Verfahren anhängig sind, bleibt der Aufenthalt in Deutschland gesichert; Abschiebungen sind in dieser Phase nicht vorgesehen.

Dass im ersten Halbjahr 2026 bei 23 Prozent der überprüften Fälle der Schutzstatus widerrufen wurde, markiert einen deutlichen Anstieg gegenüber den Vorjahren. Juristen rechnen mit einer weiteren Welle an Gerichtsverfahren.

Kurswechsel der Bundesregierung

Rechtsexperten verweisen darauf, dass Betroffene die Möglichkeit haben, sich auf Lageberichte des Auswärtigen Amts zu berufen, um ihre individuelle Situation vor Gericht darzulegen. Der 16-seitige Bescheid des BAMF steht exemplarisch für einen schrittweisen Kurswechsel der Bundesregierung: Pauschale Schutzgründe, die sich allein auf den Bürgerkrieg stützten, werden nach dessen Ende nicht länger anerkannt.