Bosnien: Vier Zollbeamte wegen Korruptionsverdachts festgenommen

Korruptionsverdacht am Grenzübergang Gradiška: Vier Zollbeamte wurden festgenommen. Sie sollen Geld angenommen haben, um bestimmte Waren bei der Einfuhr nach Bosnien und Herzegowina zu begünstigen.

Im Rahmen der operativen Aktion „Silence“ sind am Dienstag vier Zollbeamte der Behörde für indirekte Besteuerung Bosnien und Herzegowinas (UIO BiH) festgenommen worden. Die Verdächtigen waren am Grenzübergang Gradiška eingesetzt. Festnahmen und Durchsuchungen fanden an insgesamt vier Standorten im Raum Banja Luka, Prijedor und Srbac statt.

Aktion „Silence“

Die Ermittlungen werden von der Korruptionsabteilung der Staatsanwaltschaft Bosnien und Herzegowinas geführt. An der Aktion beteiligt sind auch die Staatliche Agentur für Ermittlungen und Schutz (SIPA) sowie das Innenministerium der Republika Srpska.

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Den vier Zollbeamten wird vorgeworfen, Geld angenommen zu haben, um die Einfuhr bestimmter Waren in das Zollgebiet Bosnien und Herzegowinas zu begünstigen. Die Ermittler verdächtigen sie der Annahme von Geschenken oder anderen Vorteilen nach Artikel 217 des Strafgesetzbuchs von Bosnien und Herzegowina.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll innerhalb der gesetzlichen Frist entschieden werden, welche weiteren Maßnahmen gegen die Verdächtigen gesetzt werden. Die Festgenommenen werden zunächst von der SIPA als Beschuldigte einvernommen und anschließend der Staatsanwaltschaft übergeben.

Für alle Verdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.