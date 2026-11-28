Während viele Menschen heute ihre ersten Weihnachtsgeschenke kaufen, beginnt für Beschäftigte im österreichischen Handel die stressigste Zeit des Jahres. Doch wer jetzt arbeitet, hat unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf deutlich mehr Geld.

Mit dem heutigen Samstag, dem 28. November, startet das Weihnachtsgeschäft in Österreich in seine intensive Phase. Für Beschäftigte im Handel gelten an den vier Einkaufssamstagen vor Weihnachten besondere kollektivvertragliche Bestimmungen. Wie viel Geld ihnen dabei zusteht, hängt allerdings auch davon ab, wie sie in den vergangenen elf Monaten gearbeitet haben.

Doppelter Stundenlohn ab 13 Uhr

Wie sowohl die Arbeiterkammer (AK) als auch die Wirtschaftskammer (WKO) erklären, ist die bisherige Einteilung der Arbeitszeit entscheidend. Wer zwischen Jänner und November regelmäßig mehr als einen Samstag pro Monat nach 13 Uhr gearbeitet hat, hat an den vier Weihnachtssamstagen ab 13 Uhr Anspruch auf einen Überstundenzuschlag von 100 Prozent. Das gilt unabhängig davon, ob jemand in Vollzeit, Teilzeit oder geringfügig beschäftigt ist.

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Ein Rechenbeispiel verdeutlicht den Unterschied: Wer einen regulären Bruttostundenlohn von 15 Euro erhält, verdient mit dem entsprechenden Zuschlag 30 Euro pro Stunde. Bei fünf Arbeitsstunden am Nachmittag sind das 150 statt 75 Euro brutto. Auf alle vier Einkaufssamstage gerechnet ergibt sich damit ein zusätzliches Einkommen von 300 Euro brutto. Wer hingegen während des Jahres höchstens einmal pro Monat am Samstagnachmittag gearbeitet hat, erhält an den Adventsamstagen einen Überstundenzuschlag nur dann, wenn tatsächlich Überstunden anfallen.

Vier Samstage hintereinander arbeiten

Eine weitere Besonderheit betrifft die freien Wochenenden. Die im Handel grundsätzlich geltende Regelung, wonach auf einen Samstag mit Nachmittagsarbeit ein arbeitsfreier Samstag folgen muss, ist an den vier Einkaufssamstagen vor Weihnachten ausgesetzt. Beschäftigte können daher am 28. November sowie am 5., 12. und 19. Dezember zum Dienst eingeteilt werden. Die gesetzlichen Arbeitszeitgrenzen müssen dennoch eingehalten werden. Für Lehrlinge unter 18 Jahren sind Überstunden grundsätzlich verboten.

Arbeiten am Feiertag ist freiwillig

Besonders interessant ist der bevorstehende 8. Dezember. Obwohl zahlreiche Geschäfte an Mariä Empfängnis geöffnet haben, dürfen Handelsbeschäftigte im Rahmen dieser Sonderregelung den Arbeitseinsatz ablehnen. Einen Grund dafür müssen sie nicht nennen. Nachteile dürfen ihnen aus einer fristgerechten Ablehnung nicht entstehen.

Wer sich für die Arbeit am Feiertag entscheidet, erhält für die geleisteten Normalarbeitsstunden zusätzlich zum Feiertagsentgelt den regulären Stundenlohn. Darüber hinaus besteht Anspruch auf bezahlte Freizeit: Wer bis zu vier Stunden arbeitet, erhält vier Stunden frei. Wer länger als vier Stunden arbeitet, bekommt acht Stunden bezahlte Ersatzfreizeit. Diese muss in Absprache mit dem Arbeitgeber bis spätestens 31. März 2027 konsumiert werden.

Auch Silvester bringt Zuschläge

Während die reguläre Arbeitszeit im Einzelhandel am Heiligen Abend grundsätzlich um 13 Uhr endet, gelten auch am Silvestertag besondere Entgeltregelungen. Zwischen 13 und 15 Uhr ist am 31. Dezember ein Zuschlag von 50 Prozent vorgesehen, ab 15 Uhr steigt dieser auf 100 Prozent. Für bestimmte Branchen gelten abweichende Öffnungs- und Arbeitszeiten.

Gerade während des hektischen Weihnachtsgeschäfts empfiehlt es sich daher, sämtliche Arbeitsstunden selbst zu dokumentieren und anschließend mit der Gehaltsabrechnung zu vergleichen. Denn wer seine Ansprüche nicht kennt, könnte auf mehrere Hundert Euro zusätzliches Einkommen verzichten.