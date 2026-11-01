Vier Samstage vor Weihnachten: Im Handel gelten Sonderregeln für freie Zeit

Wer im Handel arbeitet, sollte vor Weihnachten nicht nur auf die Zahl der Dienststunden schauen. An vier Samstagen gelten besondere Regeln für freie Zeit und Zuschläge. Ob nach 13 Uhr zusätzliches Geld zusteht, kann auch davon abhängen, wann man im übrigen Jahr gearbeitet hat.

Ein freier Samstag kann Zeit für Kinder, Familie oder die Fahrt zu Verwandten bedeuten. Im Weihnachtsgeschäft lässt er sich allerdings nicht immer aus dem gewohnten Dienstrhythmus ableiten. Für Beschäftigte im österreichischen Einzelhandel lohnt sich deshalb schon jetzt ein Blick auf den Adventdienstplan und die bisher geleisteten Samstagsdienste.

Diese vier Termine sind 2026 betroffen

Die vier verkaufsoffenen Samstage vor Weihnachten fallen heuer auf den 28. November sowie den 5., 12. und 19. Dezember. Für diese Tage besteht eine Ausnahme von der sogenannten Schwarz-Weiß-Regelung.

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Diese sieht grundsätzlich vor: Wer in einer entsprechend erfassten Verkaufsstelle an einem Samstag nach 13 Uhr arbeitet, hat den folgenden Samstag zur Gänze frei. Schon während des übrigen Jahres bestehen allerdings Ausnahmen und vereinbarte Alternativmodelle.

Bei Verkaufstätigkeiten an den vier Weihnachtssamstagen greift diese Freistellung für den folgenden Samstag nicht wie gewohnt. Beschäftigte können daher an mehreren Samstagnachmittagen hintereinander eingesetzt werden. Die Regelung ist keine neue Gesetzesänderung im November, sondern eine bestehende saisonale Ausnahme.

Der Advent hebt nicht sämtliche Grenzen auf

Dass diese Freizeitregel aussetzt, bedeutet keine unbegrenzte Einsatzpflicht. Arbeitsvertrag, zulässige Arbeitszeiten, Ruhezeiten und die Regeln zur Dienstplanung bleiben maßgeblich.

Auch vereinbarte Alternativen spielen eine Rolle. Im Handel gibt es etwa Modelle mit zusammenhängenden freien Tagen, die als „Superwochenenden“ bezeichnet werden. Wer bereits unter ein solches Modell fällt, sollte seine konkrete Vereinbarung prüfen. Die einfache Formel „nach jedem langen Samstag muss der nächste frei sein“ gilt deshalb nicht für jeden Dienstplan.

Für Jugendliche bestehen zusätzliche Schutzbestimmungen. Insbesondere dürfen Regeln für erwachsene Beschäftigte nicht ungeprüft auf Lehrlinge unter 18 Jahren übertragen werden.

Beim Zuschlag zählt auch der bisherige Einsatz

Für Handelsangestellte im Einzelhandel ist eine weitere Unterscheidung wichtig: Wer an den übrigen Samstagen im Jahr öfter als einmal im Monat nach 13 Uhr beschäftigt wurde, dessen Normalarbeitszeit endet an den vier Weihnachtssamstagen spätestens um 13 Uhr. Die anschließende Arbeit gilt dann als Überstundenleistung. Dafür sieht der Kollektivvertrag einen Zuschlag von 100 Prozent vor.

Anders liegt der Fall bei Beschäftigten, die sonst gar nicht oder höchstens einmal pro Monat am Samstagnachmittag arbeiten. Bei ihnen löst eine normale Arbeitsstunde an einem Weihnachtssamstag nach 13 Uhr allein noch keinen solchen Zuschlag aus. Werden tatsächlich Überstunden geleistet, gebührt dafür nach 13 Uhr ebenfalls der 100-Prozent-Zuschlag.

Die üblichen Öffnungszeitenzuschläge für normale Samstagnachmittagsarbeit dürfen dabei nicht einfach auf die Weihnachtssamstage übertragen werden. Weder „im Advent gibt es keinen Zuschlag“ noch „jeder bekommt automatisch doppelt“ ist richtig.

Diese Einordnung betrifft die entsprechenden Bestimmungen für Handelsangestellte im Einzelhandel. Im Großhandel und bei anderen Kollektivverträgen können andere Regeln gelten.

Was 100 Prozent Zuschlag im Beispiel bedeuten

Ein vereinfachtes Rechenbeispiel: Beträgt die maßgebliche Grundvergütung für eine Überstunde 20 Euro brutto, kommen bei einem Zuschlag von 100 Prozent weitere 20 Euro dazu. Für vier solche Überstunden ergeben sich somit 160 Euro brutto, bestehend aus 80 Euro Grundvergütung und 80 Euro Zuschlag.

Das ist keine Angabe eines Handelsmindestgehalts und keine persönliche Nachzahlungsberechnung. Die korrekte Stundenbasis muss aus der jeweiligen Abrechnung ermittelt werden. Wird statt Bezahlung Zeitausgleich vereinbart, sind Überstunden mit 100 Prozent Zuschlag im Verhältnis 1:2 auszugleichen.

Auch im Weihnachtsgeschäft braucht der Dienstplan Regeln

Die Lage der Normalarbeitszeit und ihre Änderung sind grundsätzlich zu vereinbaren. Will der Arbeitgeber sie einseitig ändern, gelten gesetzliche Voraussetzungen: sachliche Gründe, grundsätzlich mindestens zwei Wochen Vorankündigung, die Berücksichtigung schutzwürdiger Interessen und keine entgegenstehende Vereinbarung. Von der Vorankündigungsfrist gibt es gesetzliche Ausnahmen.

Eine freiwillig vereinbarte Änderung ist daher anders zu beurteilen als eine kurzfristige Anordnung. Wer wegen Kinderbetreuung oder anderer Verpflichtungen einen Konflikt hat, sollte diesen früh ansprechen und die konkrete Situation mit Betriebsrat, Arbeiterkammer oder Gewerkschaft klären.

Diese Unterlagen helfen bei der Kontrolle

Für die Prüfung des Adventdienstplans reichen die Dezemberstunden allein möglicherweise nicht aus. Wichtig können auch die Samstagsdienste der vorherigen Monate sein. Dienstpläne, tatsächliche Arbeitszeiten und Änderungen sollte man deshalb aufbewahren.

Bei der Abrechnung sind drei Fragen entscheidend: Welcher Kollektivvertrag gilt, welche Stunden wurden geleistet und welcher Zuschlag beziehungsweise Zeitausgleich wurde dafür berücksichtigt? Wer das vor den Weihnachtssamstagen klärt, kann freie Zeit und Familienorganisation verlässlicher planen und später gezielt nachfragen, falls der Gehaltszettel davon abweicht.