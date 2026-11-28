Wer über Italien nach Slowenien oder Kroatien fährt, muss auch über die Feiertage mit Grenzkontrollen rechnen. Die Maßnahmen werden um weitere sechs Monate verlängert, bis zum 18. Juni 2027.

Eigentlich hätte der bisher gemeldete Kontrollzeitraum am 18. Dezember enden sollen. Doch Italiens Innenminister Matteo Piantedosi bestätigte am 26. November die Verlängerung. Die Europäische Kommission führt den anschließenden Zeitraum bereits offiziell: vom 19. Dezember 2026 bis einschließlich 18. Juni 2027.

Welche Balkanreisenden betroffen sind

Die Regelung betrifft Italiens Landgrenze zu Slowenien. Relevant ist sie damit für Menschen aus Österreich und Deutschland, deren Reise über Norditalien Richtung Slowenien oder Kroatien führt, etwa über den Raum Triest weiter nach Istrien. Auch Familienbesuche, Einkaufsausflüge und grenzüberschreitende Arbeitswege können davon berührt sein. Wer dagegen über Spielfeld oder den Karawankentunnel direkt von Österreich nach Slowenien fährt und Italien nicht durchquert, passiert diese italienisch-slowenische Grenze nicht.

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Eine allgemeine Grenzschließung bedeutet die Verlängerung nicht. Auch führt nicht jeder Grenzübertritt zwangsläufig zu einer längeren Kontrolle. Zusätzliche Wartezeit lässt sich für eine konkrete Fahrt allerdings nicht ausschließen.

Warum Italien weiter kontrollieren will

Die italienische Regierung begründet die Maßnahmen mit Sicherheitsrisiken entlang der Westbalkanroute. In der bei der EU-Kommission veröffentlichten Meldung werden unter anderem Schleusernetzwerke, irreguläre Migration und die Gefahr terroristischer Infiltration genannt. Piantedosi verteidigte das Vorgehen nach einer Sitzung in Triest. Nach seinen Angaben wurden innerhalb von drei Jahren rund 1,6 Millionen Menschen kontrolliert. Etwa 700 Personen mit sicherheitsrelevanten Einträgen im Schengener Informationssystem sei die Einreise verweigert worden.

Diese Zahlen beschreiben die Bilanz der Behörden über mehrere Jahre. Sie sagen nicht aus, wie viele Reisende während der kommenden Weihnachtsferien kontrolliert werden oder wie lange diese Kontrollen dauern.

Pass und Aufenthaltstitel gehören ins Reisegepäck

Für Reisende ist vor allem wichtig, die passenden Dokumente griffbereit zu haben. Ein Führerschein ersetzt kein Reisedokument. Wer beispielsweise mit einem bosnisch-herzegowinischen oder serbischen Pass und einem österreichischen oder deutschen Aufenthaltstitel unterwegs ist, sollte sowohl den gültigen Pass als auch den gültigen Aufenthaltstitel mitführen. Die Aufenthaltskarte ersetzt den Reisepass grundsätzlich nicht.

Auch für Kinder müssen die jeweils erforderlichen eigenen Reisedokumente vorhanden sein. Vor einer längeren Fahrt lohnt sich deshalb die Kontrolle der Gültigkeitsdaten aller Familienmitglieder, nicht erst beim Packen am Vorabend.

Nicht mit den EES-Kontrollen verwechseln

Die verlängerten italienischen Kontrollen sind Binnengrenzkontrollen innerhalb des Schengen-Raums. Sie sind vom elektronischen Einreise-/Ausreisesystem EES zu unterscheiden. EES erfasst bestimmte Drittstaatsangehörige bei Kurzaufenthalten an den Schengen-Außengrenzen, beispielsweise zwischen Kroatien und Bosnien und Herzegowina. Die Grenze zwischen Italien und Slowenien ist dagegen keine Schengen-Außengrenze.

Wer wegen eines gültigen Aufenthaltstitels von der EES-Registrierung ausgenommen ist, ist deshalb nicht automatisch von einer Dokumentenkontrolle innerhalb des Schengen-Raums befreit. Keine EES-Erfassung bedeutet nicht: keine Grenzkontrolle.

Was das für die Weihnachtsplanung bedeutet

Die wichtigste Änderung betrifft alle, die auf ein Ende der Kontrollen unmittelbar vor Weihnachten gehofft hatten: Daraus wird nichts. Auch die Rückreise im Jänner liegt im verlängerten Zeitraum. Eine pauschale Empfehlung, deshalb eine andere Strecke zu wählen, wäre dennoch voreilig. Eine Umfahrung kann zusätzliche Kilometer, Mautkosten und winterliche Straßenabschnitte bedeuten. Sinnvoller ist, die Route kurz vor der Abfahrt anhand der tatsächlichen Verkehrs- und Wetterlage zu überprüfen.

Wer einen Anschluss, eine Fähre oder einen festen Ankunftstermin erreichen muss, sollte einen Zeitpuffer einplanen. Denn die Grenze bleibt passierbar, eine garantiert ungehinderte Durchfahrt lässt sich daraus aber nicht ableiten.