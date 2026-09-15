Österreich verlängert Grenzkontrollen

Österreichs Grenzen bleiben unter verschärfter Beobachtung – und die Zahlen dahinter erzählen eine überraschend klare Geschichte.

Österreich setzt seine verstärkten Grenzkontrollen fort: Die Maßnahmen an den Übergängen zu Tschechien, der Slowakei, Ungarn und Slowenien werden mindestens bis zum 15. März 2027 verlängert. Innenminister Gerhard Karner unterstreicht dabei die Notwendigkeit eines breiten, flexibel einsetzbaren Grenzschutzkonzepts, um illegale Migration wirksam einzudämmen. „Unser Grenzschutz wurde dafür neu aufgestellt“, so Karner.

Beweglicher Kontrollgürtel

Bereits im Dezember 2025 hatte die österreichische Bundespolizei ein überarbeitetes Konzept zur Grenzraumsicherung erarbeitet. An die Stelle starrer stationärer Kontrollen trat ein beweglicher Kontrollgürtel, der situationsabhängig eingesetzt werden kann. Dass dieses Modell Wirkung zeigt, belegen die aktuellen Zahlen aus dem Burgenland: In der vergangenen Woche wurden lediglich zwei Personen nach illegalem Grenzübertritt aufgegriffen. Die Entwicklung ist eindrücklich: Im Burgenland wurden in der Kalenderwoche 28 des Jahres 2022 knapp 1.700 Personen nach illegaler Einreise aufgegriffen, in derselben Kalenderwoche 2025 waren es nur 86 Aufgriffe.

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Der jüngste Asylantrag, der auf einen solchen Aufgriff zurückgeht, datiert vom 9. Juli. Staatssekretär Jörg Leichtfried betont dabei den rechtlichen Rahmen der Maßnahmen: „Wichtig dabei ist, dass alle Maßnahmen zielgerichtet, rechtsstaatlich und ohne Generalverdacht ablaufen.“

Europäische Dimension

Österreich steht mit dieser Praxis nicht allein. Auch Deutschland, Frankreich, Italien und Schweden – sowie eine Reihe weiterer EU- und Schengen-Staaten – unterhalten derzeit Binnengrenzkontrollen. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger verweist in diesem Zusammenhang auf die europäische Dimension der Sicherheitspolitik: Österreich werde sich, so Meinl-Reisinger, „im Rahmen des Asylpakts und der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik auch weiterhin vehement für einen starken europäischen Grenzschutz“ einsetzen.

Für Pendlerinnen und Pendler aus den Nachbarländern, darunter viele Menschen mit Wurzeln in Südosteuropa, schafft der klare rechtliche Rahmen der Kontrollen zumindest Planungssicherheit.