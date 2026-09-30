Edin Dzekos letztes Spiel: Bosnien plant Mega-Abschied

Ein letztes Mal Nummer 11 – Bosnien und Herzegowina bereitet Edin Dzeko einen Abschied, der weit über das Stadion hinausgeht.

Es ist der Abend, auf den viele bosnische Fußballfans lange gewartet haben – und den sie gleichzeitig nie wollten. Am Freitag, dem 2. Oktober, um 20:45 Uhr läuft Edin Dzeko im Stadion Bilino Polje in Zenica ein letztes Mal im Trikot der Nationalmannschaft auf. Gegen Schweden beendet der langjährige Kapitän seine fast zwei Jahrzehnte dauernde Karriere für Bosnien und Herzegowina.

Wie groß das Interesse an seinem letzten Auftritt ist, zeigt der Ticketverkauf: Alle 11.000 für das Spiel freigegebenen Plätze im Bilino Polje sind ausverkauft. Der bosnische Fußballverband spricht von außergewöhnlich großer Nachfrage und führt diese ausdrücklich auch auf Dzekos Abschied zurück.

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151 Länderspiele, 73 Tore – Dzeko ist sowohl Rekordnationalspieler als auch Rekordtorschütze von Bosnien und Herzegowina. Kein anderer Spieler hat die Nummer 11 der Nationalmannschaft derart geprägt. Und genau diese Zahl soll am Freitagabend auch in Sarajevo sichtbar werden: Nach Informationen des bosnischen Portals Klix soll am Rathaus der Hauptstadt die Nummer 11 zu Ehren des scheidenden Kapitäns gezeigt werden.

Feierlicher Rahmen

Auch rund um die Partie sind zahlreiche Aktionen geplant. Nach Informationen von Klix soll im Stadion Bilino Polje eine Drohnenshow stattfinden, zudem wird eine Pyroshow auf den Tribünen und rund um das Stadion erwartet. Gleichzeitig gibt es eine Initiative, die Fans dazu aufruft, am Freitag Dzekos Trikot zu tragen – im Stadion ebenso wie außerhalb.

Auch offizielle Ehrungen sind für den Abschiedsabend vorgesehen. Nach Informationen von Klix soll der bosnische Fußballverband Dzeko für seine Verdienste um die Nationalmannschaft besonders auszeichnen. Zudem soll er eine Ehrung von UNICEF erhalten. Die Verbindung zu der Organisation besteht seit vielen Jahren: Bereits 2009 wurde Dzeko zum ersten UNICEF-Botschafter Bosnien und Herzegowinas ernannt.

Karitative Dimension

Der Abschied hat auch eine karitative Dimension. Jasmin Ligata, PR-Berater und langjähriger Freund Dzekos, hat eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Unter dem Motto der Rückennummer 11 ruft er dazu auf, 11 Konvertible Mark (KM) an die Hilfsorganisation Pomozi.ba zu spenden. Die Aktion soll den Abschied des Kapitäns mit konkreter Hilfe für Menschen verbinden, die Unterstützung benötigen.