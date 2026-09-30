Neue Kassenzettel-Regel: Das ändert sich ab 1. Oktober in Österreich

1.500 Kilometer Kassenbons täglich – eine neue Regelung soll in Österreich die Zettelberge an den Kassen deutlich reduzieren.

In Österreich wird der digitale Kassenzettel ab dem 1. Oktober deutlich einfacher: Unternehmen können Belege künftig nicht nur elektronisch übermitteln, sondern sie Kundinnen und Kunden auch direkt an der Kasse digital zur Mitnahme bereitstellen. Die gesetzliche Belegerteilungspflicht bleibt bestehen, gleichzeitig wird das Recht auf einen Papierbeleg ausdrücklich abgesichert. Ziel der Neuregelung ist es unter anderem, die enorme Menge an täglich ausgedruckten Rechnungen zu reduzieren.

Digitale Übermittlung

Für die digitale Belegausgabe gibt es mehrere Möglichkeiten: Rechnungen können etwa per E-Mail oder App übermittelt oder in einer digitalen Kundenkarte bereitgestellt werden. Neu ist vor allem, dass Kundinnen und Kunden den Beleg auch direkt vor Ort mit einem eigenen Gerät digital übernehmen können – etwa über einen QR-Code oder eine entsprechende Anzeige an der Kasse. Nach Schätzungen werden in Österreich täglich rund 1.500 Kilometer Rechnungen ausgedruckt. Die Neuregelung soll deshalb nicht nur Abläufe vereinfachen, sondern auch den Papierverbrauch reduzieren.

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Papier bleibt möglich

Wer weiterhin einen gedruckten Beleg möchte, muss darauf nicht verzichten. Kundinnen und Kunden haben ausdrücklich das Recht auf eine Papierrechnung und können diese sogar noch bis zum Geschäftsschluss desselben Tages verlangen. Gleichzeitig wird das Amt für Betrugsbekämpfung in den ersten Wochen nach Inkrafttreten der neuen Regelung verstärkt kontrollieren, ob digitale Belege korrekt bereitgestellt werden.

Ein besonderes Augenmerk soll auf bargeldintensiven Branchen liegen. Hintergrund ist unter anderem ein Anfang 2026 aufgedeckter großer Registrierkassen-Betrugsfall. Die Zahl der Beschuldigten ist nach Angaben des Finanzministeriums mittlerweile auf mehr als 100 Personen gestiegen, rund 100 Terabyte an elektronischen Daten wurden sichergestellt. Finanzminister Markus Marterbauer begrüßt die einfachere digitale Belegausgabe, betont zugleich aber die Bedeutung konsequenter Kontrollen gegen Steuerbetrug.