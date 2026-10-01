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Markenwandel

Drei Wörter, ein Versprechen: Blitzblank schreibt seine Geschichte neu

Drei Wörter, ein Versprechen: Blitzblank schreibt seine Geschichte neu
Errol Reichel (Aufsichtsrat) und Mario Reichel (GF) sind stolz auf das Umbranding und den neuen Claim (FOTO: BLITZBLANK/KI-bearbeitet)
2 Min. Lesezeit |

Nach 91 Jahren im Dienst österreichischer Sauberkeit schärft der Reinigungsdienstleister Blitzblank sein Markenprofil und setzt dabei ein klares Zeichen für regionale Verwurzelung. Mit dem neuen Claim „Qualität. Verantwortung. Innovation.“ löst das Familienunternehmen seinen bisherigen Slogan „Ihr nachhaltiger Partner“ ab und rückt jene Werte ins Zentrum, die das Unternehmen nach eigenen Angaben seit seiner Gründung im Jahr 1935 prägen.

Neuer Markenauftritt

Geschäftsführer Mario Reichel beschreibt den Wandel als Ausdruck eines gewachsenen Verständnisses von unternehmerischer Verantwortung: „Das Thema der Nachhaltigkeit hat sich für uns weiterentwickelt. Es geht längst nicht mehr nur um ökologische Ziele, sondern um ein viel globaleres Verständnis von Verantwortung.“

Die drei Begriffe des neuen Claims – Qualität, Verantwortung und Innovation – sollen laut Reichel nicht bloß als Schlagworte fungieren, sondern als gelebte Grundpfeiler des Unternehmens: „Qualität, Verantwortung und Innovation begleiten uns seit vielen Jahren und sind fest in unserer neuen Wort-Bild-Marke verankert.“ Bewusst entschied sich Blitzblank gegen den in der Branche verbreiteten Trend zu englischsprachigen Slogans – die deutschsprachige Formulierung soll Nähe und Vertrautheit signalisieren.

Regionale Verwurzelung

Das Unternehmen ist in sämtlichen österreichischen Bundesländern tätig und legt nach eigenen Angaben Wert darauf, an jedem Standort den regionalen Bezug und die gewohnte Qualität zu erhalten. Die neue Wort-Bild-Marke soll diesen Anspruch auch visuell transportieren.

Aline Basel von Basel Consulting, die Blitzblank in werblichen Belangen begleitet, fasst die Stoßrichtung des neuen Auftritts zusammen: „Qualität, Verantwortung, Innovation, dieser Claim bringt in drei starken Worten auf den Punkt, was Blitzblank seit 91 Jahren lebt.“

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