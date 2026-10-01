Frau von drei Hunden getötet: Gericht spricht Familie 24.000 Euro zu

Ein Angriff, drei Hunde, ein Tod und ein jahrelanger Rechtsstreit um Schmerzensgeld. Jetzt fiel das endgültige Urteil.

Das Oberlandesgericht Linz hat den Anspruch der Hinterbliebenen einer bei einer Hundeattacke getöteten Frau auf Schmerzensgeld in vollem Umfang bestätigt. Der Familie stehen demnach 24.000 Euro zu.

Am 2. Oktober 2023 kam eine 60-jährige Frau in Naarn im Machland (Bezirk Perg, Oberösterreich) durch den Angriff dreier American-Staffordshire-Terrier ums Leben. Die Hunde mit den Namen Elmo, Peanut und Cookie wurden in der Folge allesamt eingeschläfert.

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Klage auf Entschädigung

Ehemann und Sohn der Getöteten erhoben Klage auf Zahlung von 24.000 Euro Schmerzensgeld. Die Haftpflichtversicherung der Hundebesitzerin hatte zuvor lediglich 5.000 Euro geleistet.

Das Landesgericht Linz gab der Klage auf vollständige Entschädigung statt und begründete dies mit dem Ausmaß der körperlichen und seelischen Leiden, die das Opfer während des Angriffs erlitten hatte. Das Oberlandesgericht Linz schloss sich dieser Beurteilung nun an.

Urteilsbegründung

Maßgeblich für die Entscheidung war die Intensität der erlittenen Schmerzen – nicht deren zeitliche Dauer. Angesichts der schweren Verletzungen und der Todesangst während der Attacke sei der Verstorbenen ein Schmerzensgeld von 24.000 Euro zuzusprechen.