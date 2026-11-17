Ein Feld bei Nova Pazova wird zum Absturzort. Ein Militärflugzeug der serbischen Armee geht nieder, die Ursache ist weiterhin offen.

Zwischen Nova Pazova und Stara Pazova ist heute ein Militärflugzeug der serbischen Armee auf einem Feld abgestürzt. Inoffiziellen Informationen zufolge dürfte es sich um eine MiG-29 handeln. Der Pilot kam laut RTS ums Lebens. Die Maschine ging im Norden Serbiens auf freiem Feld zwischen den beiden Ortschaften nieder. Was den Absturz ausgelöst hat, ist nicht bekannt.

Auch der Flugzeugtyp wurde offiziell nicht bestätigt. Ob weitere Personen verletzt wurden, geht aus den bisherigen Meldungen nicht hervor. Erste Berichte sprechen inoffiziell von einem Kampfjet des Typs MiG-29, die zuständigen Stellen haben das bislang nicht bestätigt. Die Unglücksstelle liegt in einem Gebiet, in dem sich auch militärische Infrastruktur befindet. Den Tod des Piloten hat RTS gemeldet.

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Die serbische MiG-29

Die MiG-29 ist ein zweimotoriges Kampfflugzeug sowjetischer Bauart. Entwickelt wurde sie in den 1970er-Jahren, in Dienst gestellt Anfang der 1980er. Diverse Varianten fliegen bis heute in zahlreichen Staaten.

Serbien betreibt modernisierte Exemplare, die das Rückgrat seiner Luftstreitkräfte bilden. Stationiert sind sie in der 101. Jagdfliegerstaffel „Vitezovi“ am Militärflugplatz Batajnica, nicht weit vom jetzigen Unglücksort entfernt.

Die Maschinen dienen der Überwachung des Luftraums, dem Abfangen anderer Flugzeuge und dem Kampfeinsatz. Ein Teil der Flotte stammt noch aus jugoslawischer Zeit, weitere Jets kamen aus Russland und Weißrussland ins Land.

Frühere Unglücke

Die Region hat bereits ähnliche Unglücke erlebt. Am 7. Juli 2009 stürzte nahe Batajnica eine MiG-29 der serbischen Armee ab. Pilot Oberstleutnant Rade Randjelovic und der Soldat Milan Ulemek starben dabei. Am 26. September 2012 verunglückte in Nova Pazova ein Schulflugzeug vom Typ V-54 Lasta. Der Pilot, Major Goran Savic, kam ums Leben, Oberstleutnant Tomislav Becagovic wurde leicht verletzt.

Nach damaligen Informationen war ein Ausfall der Steuerung die Ursache.