Eigentlich wartet die Menge nur auf eine Entscheidung. Dann kippt vor dem Gebäude die Stimmung, und plötzlich greifen Menschen nach Sesseln.

Vor dem Gebäude der serbischen Medienaufsichtsbehörde REM in Belgrad ist es am Montag zu einem Messerangriff gekommen. Nach Angaben des Innenministeriums soll ein 16-Jähriger mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen haben. Die Polizei nahm den Jugendlichen fest. Der Vorfall ereignete sich, während die Medienbehörde über Maßnahmen gegen den Fernsehsender Informer beriet.

Augenzeugen zufolge begann alles mit einem verbalen Streit über unterschiedliche politische Standpunkte. Danach sei es zu einem körperlichen Angriff gekommen. Anlass für den Auflauf war die Sitzung, bei der über den Sender Informer entschieden werden sollte.

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Am 16. November 2026 verhängte die serbische Medienbehörde REM mehrere Sanktionen gegen den Fernsehsender Informer. Die Sendung „Info jutro“ darf 15 Tage und „Srpski dnevnik“ zehn Tage nicht ausgestrahlt werden. Zusätzlich wurde ein siebentägiges Werbeverbot zwischen 18 und 21 Uhr verhängt. Hintergrund sind Verstöße gegen medienrechtliche Vorschriften während des Wahlkampfs, darunter ein Verstoß gegen die Wahlkampfruhe.

Messer-Vorwürfe

Nach Angaben des serbischen Innenministeriums soll der 16-Jährige mit einem Messer auf mehrere Menschen losgegangen sein. Aufnahmen aus der Berichterstattung zeigen, wie zwei Personen den Jugendlichen mit Sesseln aus einem nahe gelegenen Lokal abzuwehren versuchten. Ob bei der Auseinandersetzung jemand verletzt wurde, geht aus den bisher überprüften offiziellen Angaben nicht hervor.

Schnelles Eingreifen

Der 16-Jährige wurde festgenommen und auf Anordnung der Jugendabteilung der höheren Staatsanwaltschaft in Belgrad einvernommen. Gegen ihn soll Strafanzeige wegen des Verdachts auf gewalttätiges Verhalten erstattet werden. Die weiteren Ermittlungen laufen.