Im Osten Österreichs leeren sich die Kühlregale der Spitäler. Während der Bedarf steigt, geben nur wenige das, was Leben rettet.

Die Blutvorräte in mehreren Bundesländern haben ein kritisches Niveau erreicht. Das Rote Kreuz warnt vor der Lage und bittet angesichts des wachsenden Bedarfs in den Spitälern dringend um Blutspenden.

Die Engpässe zeigen sich in Wien, Niederösterreich, dem Burgenland, Salzburg und der Steiermark. Im Osten des Landes sind weniger als 50 Prozent der benötigten Blutkonserven vorrätig. Rotkreuz-Mediziner Christof Jungbauer richtet einen eindringlichen Appell an die Bevölkerung: „Damit wir alle Patientinnen und Patienten versorgen können, brauchen wir jetzt dringend Ihre Spende!“

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Angespannte Lage

Der Vorrat an Blutkonserven ist in mehreren Bundesländern auf ein kritisches Maß geschrumpft, während die Spitäler gleichzeitig einen höheren Bedarf melden. Am stärksten angespannt ist die Lage im Osten, wo nicht einmal die Hälfte der notwendigen Konserven zur Verfügung steht.

Zur Blutspende aufgerufen sind gesunde Erwachsene zwischen 18 und 70 Jahren, die die medizinischen Voraussetzungen erfüllen. Wer zum ersten Mal Blut spendet, muss allerdings unter 60 Jahre alt sein. In Österreich wird alle 90 Sekunden eine Blutkonserve benötigt. Trotzdem spenden laut Rotem Kreuz nur 3,5 Prozent der Menschen im spendenfähigen Alter tatsächlich Blut.

Spende-Voraussetzungen

Wer erst kürzlich erkältet war, muss je nach Schwere der Erkrankung eine Wartefrist einhalten. Laut Österreichischem Roten Kreuz gilt nach einem leichten Infekt ohne starke Beeinträchtigung und mit einer Temperatur unter 38 °C eine Wartefrist von sieben Tagen; nach einem hoch fieberhaften Infekt mit einer Temperatur über 38 °C gilt eine Wartefrist von vier Wochen nach Beschwerdefreiheit beziehungsweise nach der letzten Antibiotikaeinnahme.

Termine sowie einen Online-Check findet man auf der Website des Roten Kreuzes unter www.blut.at.