Hacker nehmen Kühlsysteme europäischer Supermärkte ins Visier, Paris zeigt auf Teheran. Brüssel kündigt nun eine härtere Gangart an. Die EU reagiert auf Cyberangriffe auf die Kühlsysteme von Supermarktketten mit neuen Maßnahmen gegen den Iran. Frankreich macht Teheran für die Attacken verantwortlich. Angekündigt wurden die Schritte im Anschluss an ein Treffen der Außenminister in Brüssel.

Die EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas sprach nach dem Außenministertreffen in Brüssel davon, dass weitere Schritte vorbereitet würden. Sie sagte: „Die neuen Sanktionen würden bereits bestehende Sanktionen ergänzen.“ Zudem betonte Kallas: „Die jüngsten Cyberangriffe hätten gezeigt, dass europäische Länder nicht außerhalb der Reichweite Teherans liegen.“

Erweiterter Rahmen

Wie Kallas ausführte, arbeitet die EU an zusätzlichen Maßnahmen gegen den Iran. Der bisherige Rahmen soll erweitert werden und damit an frühere Beschlüsse anknüpfen.

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Als Begründung für das Vorgehen dient die Einschätzung, wie weit die Attacken reichen. Die Aussagen fielen im Umfeld des Außenministertreffens in Brüssel.

Frankreichs Vorwurf

Die jüngsten Hackerangriffe zielten auf Kühlsysteme von Supermarktketten, mehrere europäische Länder waren betroffen. Frankreich sieht den Iran als Verantwortlichen.

Diese Zuordnung und die Folgen für den Einzelhandel gelten als unmittelbarer Auslöser dafür, dass die EU neue Sanktionen vorbereitet.