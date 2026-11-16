Der Ex-Mitarbeiter kennt jede Halle, jeden Weg, jede Lücke. Nachts kehrt er immer wieder zurück, bis ihm die Polizei im Nacken sitzt.

Ein 36-jähriger früherer Mitarbeiter steht im Verdacht, im steirischen Fürstenfeld Kupfer im Wert von mehr als 22.000 Euro entwendet zu haben. Nach kurzer Verfolgung nahm die Polizei ihn in der Nacht auf Sonntag fest. Dem Mann aus Ungarn wird vorgeworfen, sich zwischen Ende September und Mitte November zumindest fünfmal Zutritt zum Gelände seines ehemaligen Arbeitgebers verschafft und dort Kupfer mitgenommen zu haben.

Festnahme nach Flucht

Als dem Unternehmen die wiederholten Diebstähle aufgefallen waren, brachten firmeninterne Nachforschungen einen Hinweis. In der Nacht auf Sonntag wurde der Verdächtige schließlich auf frischer Tat ertappt. Mit seinem Auto ergriff er die Flucht, doch gegen 3 Uhr stoppten ihn Polizisten aus Fürstenfeld im Bereich Hatzendorf und nahmen ihn fest.

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Tatablauf

Wie die Polizei schildert, kletterte der 36-Jährige über einen etwa zwei Meter hohen Zaun und gelangte durch eine unversperrte Fluchttür in die Produktions- und Lagerhallen. Dort soll er es gezielt auf Kupferröhrchen abgesehen haben. Zum Abtransport benützte er Transportwagen des Betriebs, das Metall verlud er danach in seinen Pkw. Seinen eigenen Angaben zufolge verkaufte er die Beute in Ungarn an einen Mann, den er nicht näher kenne.

Der Verdächtige, der wegen ähnlicher Delikte bereits polizeibekannt ist, legte ein Geständnis ab. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurde er in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht. Zu den einzelnen Diebstählen wird weiterhin ermittelt.