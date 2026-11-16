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Abmahnwelle

2 Minuten 29 Sekunden Musik: Floristin soll für Instagram-Song 12.000 Euro zahlen

2 Minuten 29 Sekunden Musik: Floristin soll für Instagram-Song 12.000 Euro zahlen
FOTO: EPA Images/ADAM VAUGHAN
1 Min. Lesezeit |

Ein Hintergrundsong, ein paar Instagram-Videos, dann kommt die Post. Für eine Salzburger Floristin wird die Musik zur teuren Angelegenheit.

Mehrere Abmahnungen binnen kurzer Zeit hat die Floristin Stefanie Zuckerstätter aus Salzburg-Morzg erhalten. Auslöser ist der Song „Sunny Bossa“, der in zahlreichen Instagram-Videos als musikalische Untermalung zum Einsatz kam.

Konkret geht es um eine Nutzung von zwei Minuten und 29 Sekunden des Titels „Sunny Bossa“. Dafür wird eine Zahlung von 12.000 Euro verlangt. Das Stück lief in vielen Instagram-Videos im Hintergrund.

Forderung im Raum

Betroffen ist Stefanie Zuckerstätter, die in Salzburg-Morzg als Floristin tätig ist. Zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer haben „Sunny Bossa“ als Hintergrundmusik verwendet. In einem Fall steht nun für zwei Minuten und 29 Sekunden eine Forderung von 12.000 Euro im Raum.

Verunsicherte Unternehmer

In Salzburg und seinem Umland landen derzeit binnen kurzer Zeit mehrere Abmahnungen in den Postfächern. Das verunsichert zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer.

Die Fälle hängen mit der Verwendung des Songs auf Instagram zusammen.

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