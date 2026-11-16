16 Kilo Cannabis im Koffer: Brite (23) stolpert in Wien-Schwechat

Zwischenstopp in Wien, Ziel London: Im Koffer eines jungen Briten lag eine Fracht, die bei der Transitkontrolle sofort auffiel.

Bei einer Gepäckkontrolle am Flughafen Wien-Schwechat sind Beamte am Wochenende auf 16 Kilogramm Cannabis gestoßen. Ein 23-jähriger Brite wurde festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg gebracht.

Der Mann befand sich auf der Durchreise von Bangkok nach London. Versteckt waren die Drogen in 16 luftdicht verschweißten Paketen im Koffer. Den Vorwurf des Suchtgifthandels betreffend zeigte sich der Beschuldigte nicht geständig.

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Kontrolle im Transit

Aufgeflogen ist der Schmuggel bei der Kontrolle von Transitgepäck. Die Beamten fanden die Substanz im Koffer des Reisenden und stellten sie sicher.

Frühere Funde

Der Flughafen Wien wird immer wieder als Zwischenstation für Drogenschmuggel genutzt. Ende Jänner entdeckten Beamte 28 Kilogramm Cannabis im Gepäck einer 21-jährigen Griechin. Im März wurden in zwei Koffern zusammen 32 Kilogramm sichergestellt.

Ende Mai hatte ein Brite 17,5 Kilogramm Cannabis aus Bangkok bei sich.