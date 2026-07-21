Großer Drogenfund in Schwechat: 49 Kilo Cannabis sichergestellt

49 Kilogramm Cannabis, zwei Briten und ein Transitflug – am Flughafen Wien-Schwechat endete eine Schmuggelroute abrupt.

Bei Gepäckkontrollen am Flughafen Wien-Schwechat haben Beamte des Stadtpolizeikommandos Schwechat zwei Gepäckstücke aufgegriffen, in denen sich insgesamt rund 49 Kilogramm Cannabiskraut befanden. Die Koffer und Taschen waren Teil des Transitgepäcks eines aus Bangkok kommenden Fluges und sollten planmäßig weiter nach London sowie Amsterdam transportiert werden.

Geständnis am Flughafen

Im Zuge der Ermittlungen konnten Kriminalbeamte zwei britische Staatsbürger – einen 26-Jährigen und einen 29-Jährigen – als Beschuldigte identifizieren und noch am Flughafen vorläufig festnehmen. Bei den darauffolgenden Einvernahmen legten beide Männer ein Geständnis ab. Das sichergestellte Suchtgift wurde vorläufig beschlagnahmt.

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Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurden die beiden Festgenommenen in die Justizanstalt Korneuburg überstellt.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts auf Drogenhandel dauern an.