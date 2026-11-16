Kind wird online bedroht? Diese Hilfe sollten Eltern kennen

Ein Chat beginnt harmlos und kippt in Drohungen. Für Eltern in dieser Lage gibt es jetzt eine Anlaufstelle, die ohne Anmeldung auskommt.

Mimikama stellt eine kostenlose Web-App bereit, die Eltern und andere Bezugspersonen unterstützen soll, wenn Kinder im Internet bedroht oder erpresst werden. „Hilfe bei The Com“ gliedert die nächsten Schritte und gibt Orientierung bei bedrohlichen Kontakten. Einsetzen lässt sie sich auch dann, wenn keine Verbindung zum Netzwerk The Com bekannt ist.

Angesprochen sind Familien, deren Kinder auf Gaming-Plattformen, in sozialen Netzwerken oder in Selbsthilfegruppen in gefährliche Chats geraten. Dem österreichischen Bundeskriminalamt zufolge gewinnen Täter zuerst das Vertrauen der Kinder und sammeln persönliche Informationen. Danach folgen Drohungen oder Erpressungen, bis hin zum Druck, intime Inhalte anzufertigen oder Gewalt auszuüben. Auch Minderjährige zählen zu den Tätern.

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Laut Anbieter steht „Hilfe bei The Com“ gratis auf Deutsch und Englisch zur Verfügung, eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Web-App bietet Eltern einen klaren Ablauf, wenn ein zunächst vertrauter Chat in eine bedrohliche Lage umschlägt. Zu finden ist sie unter thecom.mimikama.org.

Schritte für Eltern

Wer die App öffnet, wählt die Situation aus, die gerade zutrifft. Zur Auswahl stehen Erpressung, im Umlauf befindliche intime Bilder, ein allgemein ungutes Gefühl sowie der Fall, dass das eigene Kind jemanden bedroht hat. Über eine Länderwahl blendet die Anwendung passende Notruf- und Beratungsangebote ein, etwa für Österreich, Deutschland und die Schweiz.

Geht es um Erpressung, begleitet die App in sechs kurzen Schritten durch den Ablauf. Vorformulierte Gesprächsvorschläge erleichtern es, ruhig und ohne Vorwürfe nachzufragen. Dazu kommen eine kopierbare Notizvorlage für die Polizei und eine Notfallkarte zum Ausdrucken.

Der Elternhinweis, der die Schritte begleitet, umfasst drei zentrale Punkte. Erstens sollen Eltern ruhig zuhören und dem Kind Zeit geben, ohne Vorwürfe zu machen. Zweitens sollen sie keine weiteren Forderungen erfüllen, also weder Geld überweisen noch zusätzliche Bilder schicken.

Drittens gilt es, die Drohungen zu dokumentieren und Unterstützung zu holen. Dazu zählt, Drohtexte und Profilangaben zu sichern, intime Bilder jedoch weder weiterzuleiten noch eigens herunterzuladen. Dass bereits ein Foto verschickt wurde, ist kein Grund, einem Kind Unterstützung zu verweigern. Der Leitfaden von Mimikama hält fest: „Hilfe darf nicht davon abhängen, ob ein Kind zuvor alles richtig gemacht hat.“

Netzwerk The Com

Bei The Com handelt es sich um ein internationales, gewaltbereites Online-Netzwerk, das sich in mehrere Teilgruppen gliedert, darunter „764“. Das Innenministerium teilte am 15. November mit, dass bei der rückwirkenden Überprüfung von rund 300 Kriminalfällen in 20 Fällen Verbindungen beweissicher belegt werden konnten. Insgesamt stellten die Behörden in 115 Fällen einen Bezug zum Netzwerk fest.

Besteht unmittelbare Gefahr, gilt: „beim Kind bleiben und den örtlichen Notruf wählen“. Das Sichern von Nachrichten hat Zeit. Die Web-App begleitet bei den folgenden Schritten und ersetzt weder persönliche Beratung noch die Polizei.