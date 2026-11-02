Erst Zuwendung, dann Drohungen: So geraten Kinder in die Chat-Falle

Erst kommt Aufmerksamkeit, später die Drohung: Onlinekontakte können Kinder in eine gefährliche Abhängigkeit drängen. Ein Beratungsfall aus Österreich zeigt, wie weit dieser Druck reichen kann. Für Eltern zählt dann vor allem die erste Reaktion.

Ein Kind wirkt nach jeder Nachricht angespannt und will einen Onlinekontakt trotzdem nicht beenden. Dahinter kann digitale Erpressung stecken. Wie Täter Minderjährige unter Druck setzen, beschreibt der Tätigkeitsbericht 2025 der Bundesstelle für Sektenfragen. Am 4. November 2026 soll ihn der Familienausschuss behandeln. Der Bericht selbst liegt bereits seit Sommer vor.

Eine Schülerin fürchtete um ihre Familie

In einem anonymisierten Beratungsbeispiel wandte sich eine Lehrerin an die Bundesstelle. Eine Schülerin sei durch längere Abwesenheiten und gewalttätiges Verhalten aufgefallen. Später habe sie sich einer Vertrauensperson in der Schule anvertraut.

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Laut der im Bericht wiedergegebenen Schilderung wurde das Mädchen mit intimen Bildern und Videos erpresst. Die Drohung ging weiter: Ihrer Familie werde etwas angetan, wenn sie den Anweisungen nicht folge. Als sie Forderungen nicht erfüllte, seien bereits Bilder veröffentlicht worden.

Die Lehrerin vermutete eine gewaltorientierte Onlinegemeinschaft hinter dem Geschehen. Eine bestätigte Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe lässt sich aus dem Beratungsfall nicht ableiten. Er zeigt aber, welche Ängste hinter dem Verhalten eines Kindes stehen können.

Wenn aus Zuwendung plötzlich Kontrolle wird

Das Bundeskriminalamt beschreibt ein Muster, das auf Spieleplattformen, in sozialen Netzwerken oder Online-Selbsthilfegruppen beginnen kann. Zunächst schenken Täter jungen Menschen viel Aufmerksamkeit. Sie vermitteln Verständnis, Anerkennung und Nähe.

Dabei sammeln sie persönliche Angaben, etwa zu Schule, Wohnort oder Angehörigen. Später können diese Informationen als Druckmittel dienen. Aus einem vermeintlich vertrauten Kontakt wird eine Situation, in der sich ein Kind gefangen fühlt.

Unter dem Begriff „The COM“ beschreiben Behörden ein internationales Geflecht gewaltorientierter Onlinegruppen. Es hat keine einheitliche Führung. Nicht jede Erpressung mit intimen Bildern gehört zu diesen Netzwerken. Auch Täter können minderjährig oder junge Erwachsene sein.

Es geht nicht immer um Geld

Bei Sextortion, also Erpressung mit intimen Aufnahmen, verlangen Täter häufig Geld oder weitere Bilder. Gewaltorientierte Gruppen können darüber hinaus schädigende Handlungen erzwingen, etwa gegen die betroffene Person selbst oder andere Menschen.

Eltern sollten deshalb nicht erst aufmerksam werden, wenn Geld fehlt. Auch die Angst, eine Gruppe zu verlassen oder eine Forderung abzulehnen, kann ein wichtiger Hinweis sein.

Und selbst wenn ein Kind nie echte Nacktaufnahmen verschickt hat, ist Erpressung möglich. Das Bundeskriminalamt kennt auch Fälle, in denen Täter harmlose Bilder oder Aufnahmen manipulierten. Die Verantwortung für die Drohung liegt bei den Tätern.

Welche Veränderungen Eltern ernst nehmen sollten

Die Präventionsinitiative Saferinternet nennt unter anderem auffällige Anspannung nach Nachrichten, Rückzug, starke Geheimhaltung und Angst vor einem Kontaktabbruch als mögliche Hinweise.

Keines dieser Anzeichen beweist für sich allein eine Erpressung. Jugendliche brauchen Privatsphäre. Auch andere Belastungen können hinter verändertem Verhalten stehen. Entscheidend ist, behutsam nachzufragen, wenn Angst oder Druck erkennbar werden.

Statt eines Verhörs kann ein ruhiger Gesprächseinstieg helfen. Mögliche Formulierungen sind:

• „Mir fällt auf, dass dich manche Nachrichten belasten. Möchtest du darüber sprechen?“

• „Danke, dass du mir das erzählst. Wir holen uns gemeinsam Hilfe.“

• „Was befürchtest du, wenn du nicht mehr antwortest?“

Vorwürfe können das Gespräch erschweren. Ein sofortiges pauschales Handyverbot kann ebenfalls dazu führen, dass ein Kind weniger erzählt. Nötige Schutzmaßnahmen sollten möglichst gemeinsam mit ihm und einer Fachstelle geplant werden. Bei unmittelbarer Gefahr hat seine Sicherheit Vorrang.

Was bei digitaler Erpressung jetzt wichtig ist

Das Bundeskriminalamt rät, nicht zu zahlen, den Kontakt zu beenden und Anzeige zu erstatten. Eine Zahlung schützt nicht verlässlich vor einer Veröffentlichung. Sie kann weitere Forderungen auslösen. Auch zusätzliche intime Aufnahmen oder andere verlangte Handlungen sind kein sicherer Ausweg.

Nicht verhandeln oder mit eigenen Drohungen reagieren. Stattdessen Hilfe organisieren und relevante Informationen sichern. Rat auf Draht empfiehlt, Täterprofile bei der Plattform zu melden und zu blockieren. Eine Meldung vor dem Blockieren kann sinnvoll sein, weil manche Plattformen sie danach erschweren.

Bei konkreter Bedrohung oder unmittelbarer Gefahr sofort Polizei beziehungsweise medizinische Hilfe verständigen. Ein akut gefährdetes Kind nicht allein lassen. Die Beweissicherung darf notwendige Hilfe nicht verzögern.

Beweise sichern heißt nicht, jedes Bild zu speichern

Für eine Dokumentation sind vor allem diese Angaben hilfreich: Benutzername, Profiladresse, Datum, Uhrzeit sowie die Drohungen und Forderungen. Nachrichten können dokumentiert werden, ohne intime Aufnahmen zusätzlich zu verbreiten.

Bei intimen Aufnahmen Minderjähriger warnt Saferinternet ausdrücklich davor, diese zu speichern, weiterzuleiten oder unnötig zu vervielfältigen. Fundort und Account notieren und mit Polizei oder Beratung klären, wie sich die Inhalte sicher dokumentieren lassen.

Auch Freunde und Geschwister können unterstützen: keine Bilder weiterleiten und eine vertrauenswürdige erwachsene Person einbeziehen. Sie müssen die Situation nicht selbst lösen.

Ein Dienst kann die Verbreitung begrenzen

Eine zusätzliche Hilfe bietet Take It Down des US-Kinderschutzzentrums NCMEC. Der kostenlose Dienst richtet sich an Menschen, deren intime Aufnahmen vor dem 18. Geburtstag entstanden sind. Das gilt auch, wenn sie inzwischen erwachsen sind.

Auf dem eigenen Gerät wird ein digitaler Fingerabdruck der Aufnahme erstellt. Das Bild selbst wird nicht hochgeladen. Teilnehmende Plattformen können damit passende Inhalte erkennen und ihre Verbreitung begrenzen.

Dafür ausschließlich bereits vorhandene Dateien auf dem eigenen Gerät verwenden. Keine Aufnahmen eigens herunterladen oder zusenden lassen. Der Dienst erfasst nicht das gesamte Internet und keine beliebigen verschlüsselten Chats. Eine vollständige Entfernung kann er nicht garantieren.

Wo Familien in Österreich Unterstützung bekommen

Bei konkreten Drohungen und Straftaten ist die Polizei eine Anlaufstelle. Rat auf Draht bietet Unterstützung für junge Menschen und über die Elternseite auch Hilfe für Erwachsene. Die Beratungsstelle unterstützt zudem bei Meldungen rechtswidriger Onlineinhalte.

Auch Schulpsychologie und spezialisierte Beratungsstellen können Familien begleiten. Bei manipulativen Gruppendynamiken kommt die Bundesstelle für Sektenfragen infrage. Der erste Schritt muss kein fertiger Bericht sein: Es reicht, einer vertrauten Person zu sagen, dass online etwas Angst macht und Hilfe nötig ist.