Das Handy ausschalten und mit der Schularbeit beginnen? Eine geplante Änderung könnte Schülerinnen und Schüler trotzdem ihre Prüfung kosten. Entscheidend wäre künftig ein Detail, das viele leicht übersehen.

Wer nichts abschreibt, hat bei einer Prüfung nichts zu befürchten? Eine Regierungsvorlage in Österreich sieht eine strengere Grenze vor. Sie steht am 3. November 2026 im Bildungsausschuss auf der Tagesordnung. Nach dem vorgeschlagenen Gesetzestext könnte bereits ein griffbereites, unerlaubtes Hilfsmittel zum sofortigen Abbruch führen. Die betreffende Regel soll am 1. September 2027 in Kraft treten. Noch handelt es sich um eine geplante Änderung.

Warum ein ausgeschaltetes Handy zum Problem werden könnte

Stellen wir uns eine Schülerin vor, die gelernt hat und ihre Schularbeit selbstständig schreibt. Sie benutzt keine fremde Hilfe. Ihr ausgeschaltetes Handy liegt allerdings griffbereit. Genau diese Situation könnte nach der Vorlage Folgen haben, sofern das Gerät als Hilfsmittel geeignet und nicht zugelassen ist.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Denn die Erläuterungen nennen ausdrücklich ein ausgeschaltetes Mobiltelefon, das sich mit einem Knopfdruck einschalten und aktivieren lässt. Es könnte damit als „einsatzbereit“ gelten. Entscheidend wäre also auch, ob ein Gegenstand mit wenigen Handgriffen nutzbar wird.

Eine tatsächliche Verwendung oder auch nur ein Versuch wäre laut Erläuterungen dafür nicht erforderlich. Die Leistungsfeststellung der betroffenen Person müsste unverzüglich enden. Eine bereits erbrachte Leistung dürfte nicht beurteilt werden.

Was heute gilt und was sich ändern soll

Schon jetzt werden vorgetäuschte Leistungen nicht beurteilt. Unerlaubte Hilfsmittel, die Schülerinnen und Schüler verwenden könnten, müssen laut Leistungsbeurteilungsverordnung abgenommen und nach der Leistungsfeststellung zurückgegeben werden.

Der Unterschied ist wesentlich: Ein verfügbares Hilfsmittel bedeutet nach dieser Regelung noch nicht automatisch, dass bereits eine Leistung vorgetäuscht wurde. Ein Erlass der steirischen Schulbehörde erläutert dazu: Wurde noch nicht geschummelt, kann die Prüfung nach Abnahme des Hilfsmittels fortgesetzt und beurteilt werden.

Die geplante Änderung würde früher ansetzen: Bereits das einsatzbereite Mitführen eines geeigneten, nicht zugelassenen Hilfsmittels soll den Abbruch auslösen.

Handy und Lernzettel: Wo die Grenze verlaufen soll

Es geht dabei um mehr als Smartphones. Auch unerlaubte Bücher oder selbst erstellte Zusammenfassungen können darunterfallen. Die Erläuterungen zur Vorlage nennen konkrete Beispiele:

• Ausgeschaltetes Handy in Reichweite: Kann als einsatzbereit gelten, wenn es rasch eingeschaltet und aktiviert werden kann.

• Schulbuch oder Zusammenfassung im Bankfach: Wird als einsatzbereit beschrieben, sofern die Unterlagen nicht zugelassen sind.

• Gerät im versperrten Schrank: Gilt im genannten Beispiel nicht als einsatzbereit, selbst wenn der Schrank unmittelbar neben dem Sitzplatz steht.

Für Smartwatches enthalten die betreffenden Passagen keine eigene Sonderregel. Aus den allgemeinen Kriterien lässt sich ableiten: Auch hier käme es darauf an, ob das Gerät als unerlaubtes Hilfsmittel geeignet und einsatzbereit ist. Eine pauschale Aussage über jede Uhr wäre deshalb zu weitgehend.

Nicht beurteilt bedeutet nicht automatisch eine Fünf

Ein Prüfungsabbruch klingt nach einer sofortigen negativen Note. Nichtbeurteilung und „Nicht genügend“ sind aber unterschiedliche Dinge.

Schon die geltenden Vorschriften behandeln Schularbeiten, die wegen vorgetäuschter Leistungen nicht beurteilt werden, wie versäumte Schularbeiten. Welche weiteren Schritte nötig sind, hängt von der jeweiligen Prüfungsart und den dafür geltenden Regeln ab. Aus dem geplanten Abbruch lässt sich daher weder automatisches Sitzenbleiben noch ein allgemeiner Anspruch auf sofortiges Nachschreiben ableiten.

Welche Hilfsmittel erlaubt sind, muss vorher klar sein

Für Schularbeiten und andere schriftliche Überprüfungen soll die einzelne Schule festlegen können, welche Hilfsmittel zulässig sind. Bei Abschlussprüfungen ist eine zentrale Regelung durch den Bildungsminister vorgesehen.

Die erlaubten Hilfsmittel sollen den Jugendlichen rechtzeitig bekanntgegeben werden. Nach den Erläuterungen bedeutet das auch: Sie sollen ausreichend Gelegenheit haben, sich mit deren Anwendung vertraut zu machen.

Für Familien lohnt sich deshalb eine konkrete Nachfrage bei der Schule: Welche Geräte sind zugelassen? Wo sollen Handy und Smartwatch während der Prüfung aufbewahrt werden? Besondere technische Bedürfnisse sollten ebenfalls vorab angesprochen werden. Diese Fragen sind praktische Empfehlungen für klare Abläufe.

Ab wann die neuen Prüfungsregeln gelten sollen

Für die hier beschriebene Hilfsmittelregel nennt die Regierungsvorlage den 1. September 2027. Andere Teile des Gesetzespakets sollen früher wirksam werden. Daraus folgt aber kein früherer Start dieser Bestimmung.

Ob der vorgeschlagene Wortlaut unverändert Gesetz wird, entscheidet das weitere parlamentarische Verfahren. Bis dahin ist die Unterscheidung entscheidend: Die Vorlage beschreibt eine geplante Verschärfung. Die derzeitigen Regeln bleiben der Maßstab für aktuelle Prüfungen.