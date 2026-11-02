Anschlagsdrohung an Wiener Schule: Polizei ermittelt gegen Unbekannt

Nach den Herbstferien wartet auf eine Wiener Schule mehr als Unterricht. Ein Graffiti vom Wochenende hält Behörden und Eltern in Atem.

Über das Halloween-Wochenende ist an einer Mittelschule in Wien-Favoriten ein Graffiti mit drohendem Inhalt aufgetaucht. Die Schulleitung verständigte unverzüglich die Behörden und die Eltern. Der Unterricht nach den Herbstferien soll wie vorgesehen stattfinden.

Schulleitung reagiert

Angebracht wurde der Schriftzug im Eingangsbereich, er lautet: „Terror-Anschlag am Mittwoch Allah“. Die Direktion handelte ohne Verzögerung, schaltete die zuständigen Stellen ein und setzte die Elternschaft in Kenntnis.

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Der Schulbetrieb soll nach den Ferien regulär weiterlaufen. Wie die Schule selbst angibt, steht sie laufend mit den Sicherheitsbehörden in Kontakt und bereitet Gespräche mit den Klassen vor.

Gesprüht wurde die Drohung am Wochenende rund um Halloween auf die Hausmauer der Schule. Die Verantwortlichen leiteten die genannten Schritte ein und verwiesen auf die enge Abstimmung mit den Sicherheitskräften. Am ersten Schultag sind Gespräche mit den Schülerinnen und Schülern geplant, in denen das Geschehene aufgearbeitet werden soll.

Polizei ermittelt

Die Wiener Polizei bestätigte den Vorfall. Die Ermittlungen richten sich gegen unbekannte Täter, der Verdacht lautet auf Sachbeschädigung und gefährliche Drohung.

Polizeisprecherin Julia Schick schilderte: „Im Eingangsbereich wurde an die Hausmauer einer Bildungseinrichtung die gefährliche Drohung aufgesprüht.“ Außerdem hielt sie fest: „Entsprechende polizeiliche Erhebungen und Maßnahmen wurden und werden gesetzt.“ Das Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung ist über den Fall informiert, auch die Beamtinnen und Beamten des zuständigen Stadtpolizeikommandos wurden sensibilisiert.

Völlig offen ist derzeit, ob hinter der Drohung eine tatsächliche Gefahr steckt oder ob lediglich eingeschüchtert werden sollte.

Die Ermittlungen dauern an.