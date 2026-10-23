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Raubüberfall

26-Jähriger mit Messer bedroht – Polizei fahndet mit Fotos

26-Jähriger mit Messer bedroht – Polizei fahndet mit Fotos
(FOTO: LPD Wien)
2 Min. Lesezeit |

Ein 26-Jähriger wurde in Wien-Leopoldstadt überfallen, geschlagen und mit einem Messer bedroht. Die Täter erbeuteten seinen Rucksack. Nun sucht die Polizei mit Fotos nach den beiden Verdächtigen.

Der Überfall ereignete sich am 1. September gegen 15.50 Uhr im Bereich der Engerthstraße in Wien-Leopoldstadt. Zwei bislang unbekannte Männer sollen den 26-Jährigen zunächst an seinem Rucksack nach hinten gerissen haben. Der Mann stürzte dadurch zu Boden.

Opfer am Boden geschlagen

Einer der mutmaßlichen Täter soll sich anschließend auf das Opfer gekniet und ihm mehrere Faustschläge ins Gesicht versetzt haben. Währenddessen versuchte der zweite Mann, dem am Boden liegenden 26-Jährigen den Rucksack zu entreißen.

Als das nicht gelang, soll der zweite Verdächtige den Mann mit einem Klappmesser bedroht haben. Daraufhin ließ das Opfer den Rucksack los. Die beiden Beschuldigten flüchteten mit der Beute.

Der 26-Jährige erlitt bei dem Angriff Prellungen im Gesichts- und Kopfbereich.

Polizei veröffentlicht Fahndungsfotos

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden Fotos der beiden Tatverdächtigen veröffentlicht. Die Ermittler hoffen, mithilfe der Bevölkerung die Identität der Männer zu klären.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, unter der Telefonnummer 01-31310-62800 zu melden. Hinweise können auch vertraulich weitergegeben werden.

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KO KOSMO-Redaktion
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