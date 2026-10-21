Messerattacke in Wien-Favoriten: Täter weiter auf der Flucht

Ein 33-Jähriger wird bei einer Messerattacke in Wien-Favoriten schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter ist weiterhin flüchtig – die Polizei bittet um Hinweise.

In Wien-Favoriten ist am Dienstagabend ein 33-jähriger Mann bei einer Auseinandersetzung mit einem Messer schwer verletzt worden. Ein bislang unbekannter Mann soll ihm mehrere Stichverletzungen im Rückenbereich zugefügt haben. Der Tatverdächtige konnte anschließend flüchten.

Der Vorfall ereignete sich gegen 20.45 Uhr. Ein 22-jähriger Mann versuchte eigenen Angaben zufolge, den Streit zu schlichten, und wurde dabei am Finger verletzt. Der mutmaßliche Angreifer flüchtete anschließend gemeinsam mit zwei Begleitern in Richtung Keplerplatz.

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Fahndung ohne Erfolg

Polizisten der Polizeiinspektion Sibeliusstraße versorgten zunächst die Verletzungen des 33-Jährigen. Anschließend übernahm die Berufsrettung Wien die notfallmedizinische Versorgung und brachte den schwer verletzten Mann in den Schockraum eines Krankenhauses.

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief zunächst ohne Erfolg. Im Zuge der Ermittlungen am Tatort ergaben sich Hinweise darauf, dass der Auseinandersetzung möglicherweise ein Streit aus der Vergangenheit zugrunde liegen könnte.

Polizei sucht Zeugen

Der gesuchte Mann soll laut Zeugenaussagen zwischen 18 und 22 Jahre alt sein, lockige Haare haben und zum Tatzeitpunkt schwarz gekleidet gewesen sein. Zeugen beschrieben ihn außerdem als vermutlich syrischer Herkunft. Dabei handelt es sich bislang lediglich um eine Personenbeschreibung von Zeugen.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen werden – auch anonym – unter der Telefonnummer 01-31310-57800 entgegengenommen.