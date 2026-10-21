AirTag führte zur Diebesbeute: Polizei sucht Rad-Besitzer (FOTOS)

Ein Kastenwagen, hochwertige Räder und ein entscheidender digitaler Helfer – die Polizei sucht nun die letzten Eigentümer.

In der Südoststeiermark sucht die Polizei nach den rechtmäßigen Eigentümern mehrerer hochwertiger Fahrräder, die in einem Kastenwagen in Kirchberg an der Raab aufgefunden und sichergestellt wurden. Ein Kinderfahrrad ließ sich mithilfe eines AirTags orten und konnte bereits an seinen Besitzer zurückgegeben werden – die Eigentümer zweier weiterer Räder sind hingegen nach wie vor unbekannt.

Gestohlene Cube-Räder

Bei den noch nicht zugeordneten Fahrrädern handelt es sich um ein E-Mountainbike sowie ein Gravelbike der Marke Cube, deren Neupreis jeweils im vierstelligen Bereich liegt. Ein an einem der Räder angebrachter Sticker des Bikeparks Leogang wurde im Zuge der Ermittlungen als möglicher Hinweis geprüft – ohne Ergebnis.

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FOTO: LPD Steiermark

FOTO: LPD Steiermark

Personen, die Angaben zu den Fahrrädern oder deren Besitzern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirchbach in der Steiermark in Verbindung zu setzen.

Die Dienststelle ist telefonisch unter 059133 6124 erreichbar.