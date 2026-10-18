Schlagring, zwei Messer: Geldstreit in Wiener Garage

Ein Streit ums Geld eskaliert in einer Wiener Garage und endet mit Messer, Schlagring und Festnahme.

Am Abend des 17. Oktober kam es in der Garage eines Mehrparteienhauses in Wien-Favoriten zu einem gefährlichen Vorfall. Hintergrund war ein Streit zwischen zwei ehemaligen Geschäftspartnern über offene Geldschulden, der laut Polizeiangaben rasch außer Kontrolle geriet. Ein 39-jähriger Mann soll dabei seinem 38-jährigen Kontrahenten ein Klappmesser an den Hals gehalten und ihn mit dem Tod bedroht haben.

Freunde des Bedrohten griffen ein, was dem Mann ermöglichte, sich in Sicherheit zu bringen und die Einsatzkräfte zu rufen.

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Festnahme und Sicherstellung

Beamte der Polizeiinspektion Keplergasse konnten den Tatverdächtigen kurz darauf an seiner Wohnadresse ausfindig machen. Geständig zeigte er sich nicht, räumte jedoch ein, dass sich ein Klappmesser in seinem Fahrzeug befinde. Bei der anschließenden Durchsuchung stießen die Ermittler auf dieses Messer sowie auf ein weiteres Klappmesser und einen Schlagring – sämtliche Gegenstände wurden sichergestellt.

Der 39-Jährige wurde vorläufig festgenommen; zusätzlich wurden gegen ihn ein vorläufiges Waffenverbot sowie ein Betretungs- und Annäherungsverbot verhängt.

Rechtliche Konsequenzen

Dem Beschuldigten drohen nun eine Anzeige wegen gefährlicher Drohung sowie Konsequenzen aufgrund von Verstößen gegen das Waffengesetz. Die Ermittler arbeiten daran, den genauen Hergang der Auseinandersetzung sowie das zugrunde liegende Motiv vollständig zu rekonstruieren.

Welche rechtlichen Folgen der Vorfall letztlich für den Mann haben wird, ist derzeit noch offen.