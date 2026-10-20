Messer-Streit bei Sprachkurs in Wien: 17-Jähriger festgenommen

Ein Streit während eines Sprachkurses in Wien eskalierte am Montagvormittag: Zwei Kursteilnehmer sollen sich gegenseitig mit Messern bedroht haben – verletzt wurde niemand.

Am Montag gegen 11.00 Uhr kam es während eines Sprachkurses in Wien zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Kursteilnehmern. Ein 17-jähriger syrischer Staatsbürger und ein 24-jähriger Portugiese sollen im Verlauf des Streits jeweils ein Messer gezogen haben. Daraufhin wurde die Polizei verständigt.

Messer im Mistkübel

Bei der anschließenden Durchsuchung des 17-Jährigen fanden die Beamten keinen gefährlichen Gegenstand. Vor dem Gebäude entdeckten sie jedoch in einem Mistkübel ein Klappmesser. Ob dieses dem Jugendlichen zugeordnet werden kann, geht aus den bislang vorliegenden Informationen nicht eindeutig hervor.

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Der 24-Jährige übergab den Polizisten freiwillig ein Stanleymesser. Der 17-Jährige soll sich gegenüber den Beamten hingegen unkooperativ verhalten haben und wurde vorläufig festgenommen. Später wurde er auf freiem Fuß angezeigt. Auch gegen den 24-Jährigen wurde Anzeige erstattet.

Verletzt wurde bei der Auseinandersetzung niemand.