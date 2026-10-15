Drogen, kein Schein, Vollgas – Verfolgungsjagd endet mit Crash

Keine Lizenz, kein Recht – und trotzdem Vollgas: Ein 23-Jähriger lieferte sich in Vorarlberg eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Am Mittwochabend sorgte ein 23-jähriger Österreicher im Raum Feldkirch-Bludenz für einen gefährlichen Polizeieinsatz. Gegen 18:00 Uhr versuchten Beamte, den Mann mit einem schwarzen Mercedes anzuhalten – doch der Fahrer ignorierte die Anhaltesignale und flüchtete. Wie sich im Nachhinein herausstellte, besaß er keine gültige Fahrerlaubnis und war auch nicht berechtigt, das Fahrzeug zu lenken.

Darüber hinaus stand er zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol.

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Festnahme in Rankweil

Mehrere Streifen nahmen sofort die Verfolgung auf. Um den flüchtenden Mercedes zu stoppen, wurden Straßensperren errichtet. Während der Jagd in Richtung Rankweil kam es zu einer Streifkollision, bei der ein Polizeifahrzeug beschädigt wurde.

Im Gemeindegebiet von Rankweil konnte der 23-Jährige schließlich zum Anhalten gebracht und ohne Gegenwehr festgenommen werden. Eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft sowie die zuständige Bezirkshauptmannschaft wurde unmittelbar erstattet.

Zeugen gesucht

Die Landespolizeidirektion Vorarlberg wendet sich nun an die Öffentlichkeit: Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder durch die Fluchtfahrt gefährdet wurden, sind gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Rankweil zu melden. Die Hinweise von Zeugen können dazu beitragen, den Ablauf der Ereignisse vollständig zu rekonstruieren und die rechtliche Aufarbeitung des Falls voranzutreiben.