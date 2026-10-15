KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Raserei

Alkoholisiert mit 122 km/h durch die 50er-Zone: Führerschein weg

Alkoholisiert mit 122 km/h durch die 50er-Zone: Führerschein weg
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt, dazu alkoholisiert – eine Nachtfahrt in Graz endet für einen 27-Jährigen mit sofortigen Konsequenzen.

Eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung stoppte in Graz einen 27-jährigen Autofahrer, der auf der Triester Straße mit 122 km/h unterwegs war – in einem Bereich, in dem lediglich Tempo 50 gilt. Der Vorfall ereignete sich gegen 22:45 Uhr.

Führerschein entzogen

Bei der anschließenden Kontrolle ergab sich, dass der Fahrer zusätzlich unter Alkoholeinfluss stand – die festgestellte Beeinträchtigung wurde als mittelgradig eingestuft. Die Polizei entzog dem Mann daraufhin den Führerschein an Ort und Stelle.

Das Fahrzeug, das nicht auf den Lenker zugelassen war, blieb hingegen unangetastet und wurde nicht sichergestellt.

Warum der 27-Jährige mit einer derart überhöhten Geschwindigkeit fuhr, konnte nicht geklärt werden.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Zweiklassenmedizin
Bis zu 8.600 Euro für schnelleren OP-Termin: AK schlägt Alarm
| Pensionskürzung
E-Card wird teurer: Ab November müssen auch Pensionisten zahlen
| Verdrängung
Fast ein Jahr ohne Heizung: Wiener Mieter kämpfen um ihr Zuhause
| Zwischenfall
Wiener U1: Randalierer schlägt Scheibe ein und flüchtet
| Preisschock
Taxi-Schock: Knapp 1,5 Kilometer kosten rund 75 Euro
MEHR AKTUELLE NEWS