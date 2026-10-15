Alkoholisiert mit 122 km/h durch die 50er-Zone: Führerschein weg

Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt, dazu alkoholisiert – eine Nachtfahrt in Graz endet für einen 27-Jährigen mit sofortigen Konsequenzen.

Eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung stoppte in Graz einen 27-jährigen Autofahrer, der auf der Triester Straße mit 122 km/h unterwegs war – in einem Bereich, in dem lediglich Tempo 50 gilt. Der Vorfall ereignete sich gegen 22:45 Uhr.

Führerschein entzogen

Bei der anschließenden Kontrolle ergab sich, dass der Fahrer zusätzlich unter Alkoholeinfluss stand – die festgestellte Beeinträchtigung wurde als mittelgradig eingestuft. Die Polizei entzog dem Mann daraufhin den Führerschein an Ort und Stelle.

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Das Fahrzeug, das nicht auf den Lenker zugelassen war, blieb hingegen unangetastet und wurde nicht sichergestellt.

Warum der 27-Jährige mit einer derart überhöhten Geschwindigkeit fuhr, konnte nicht geklärt werden.