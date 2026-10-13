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Diebstahl

Zum zweiten Mal: 18-Jähriger entführt Linienbus mit Fahrgästen

Zum zweiten Mal: 18-Jähriger entführt Linienbus mit Fahrgästen
FOTO: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein 18-Jähriger täuscht einen Busfahrer, übernimmt das Steuer – und das ist nicht sein erster Streich dieser Art.

Ein 18-jähriger Mann hat am Sonntagnachmittag in Bremen erneut für einen Polizeieinsatz gesorgt. Am Hugo-Schauinsland-Platz nahe dem Bremer Hauptbahnhof gab er sich gegenüber dem diensthabenden Fahrer als dessen Ablösung aus und übernahm auf diese Weise das Steuer eines Linienbusses – obwohl er keinen Führerschein besitzt.

Gegen 16.05 Uhr setzte sich der junge Mann mit dem Bus in Bewegung, wich dabei von der regulären Streckenführung ab und fuhr in Richtung Bremen-Nord. Auf der Oslebshauser Heerstraße stoppten Polizeibeamte schließlich das Fahrzeug. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.

Kein Unbekannter

Für die Behörden ist der 18-Jährige kein Unbekannter. Bereits im Alter von 15 Jahren hatte er in Bremen auf vergleichbare Weise einen Linienbus übernommen. Ein weiterer Versuch in Delmenhorst scheiterte damals, weil der reguläre Fahrer Verdacht schöpfte und die Polizei alarmierte.

Die Beamten erstatteten Anzeige wegen unbefugter Benutzung eines Fahrzeugs sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der junge Mann von seiner Tante abgeholt.

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

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KO KOSMO-Redaktion
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