Wer regelmäßig nach Bosnien und Herzegowina reist, dürfte die Veränderungen längst bemerkt haben. Während die Inflation in Österreich bei 3,6 Prozent liegt, ist sie in Bosnien mittlerweile auf 6,6 Prozent gestiegen, besonders drastisch fällt die Teuerung bei Mobilität und Wohnen aus.

Das Statistikamt von Bosnien und Herzegowina hat am Freitag, dem 27. November, die aktuellen Verbraucherpreisdaten für Oktober veröffentlicht. Demnach sind die Preise innerhalb eines Jahres um durchschnittlich 6,6 Prozent gestiegen. Allein gegenüber September verteuerte sich das Leben um weitere 0,9 Prozent. Auch das Handelsministerium der Föderation Bosnien und Herzegowina meldete am Donnerstag eine überdurchschnittlich hohe Inflation von 6,1 Prozent für die Entität. Ein genauerer Blick in die landesweiten Statistiken zeigt allerdings, dass manche Bereiche wesentlich stärker von der Teuerung betroffen sind als andere.

Verkehr um fast 31 Prozent teurer

Besonders drastisch fällt die Entwicklung im Verkehrssektor aus. Gegenüber Oktober des Vorjahres stiegen die Preise in diesem Bereich landesweit um durchschnittlich 30,7 Prozent. Wohnen und damit verbundene Betriebskosten verteuerten sich um 12,9 Prozent, Gesundheitsleistungen und -produkte um 5,7 Prozent sowie Restaurant- und Hoteldienstleistungen um 3,9 Prozent.

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Lebensmittel und alkoholfreie Getränke kosteten hingegen durchschnittlich nur 0,3 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Bekleidung und Schuhe wurden sogar um 7,2 Prozent günstiger. Gerade für Menschen aus der Diaspora, die in Bosnien eine Immobilie besitzen oder regelmäßig mit dem Auto in die Heimat fahren, sind die überdurchschnittlich hohen Preissteigerungen bei Mobilität und Wohnen besonders relevant.

So viel kosten Lebensmittel mittlerweile in Bosnien

Zusammen mit den Inflationsdaten veröffentlichte das bosnische Statistikamt auch die aktuellen Durchschnittspreise zahlreicher Produkte und Dienstleistungen. Demnach kostete ein Kilogramm Rindfleisch ohne Knochen im Oktober durchschnittlich umgerechnet 13,91 Euro, ein Kilogramm Butter 15,90 Euro und ein Kilogramm gemahlener Kaffee 14,16 Euro. Für einen Liter Milch mussten Konsumenten rund 92 Cent bezahlen, für ein Kilogramm frisches Hühnerfleisch etwa 3,37 Euro.

Auch beim Tanken zeigt sich, dass Bosnien nicht in allen Bereichen automatisch ein besonders günstiges Land ist. Der durchschnittliche Preis für einen Liter Diesel lag im Oktober bei umgerechnet 1,89 Euro, jener für Superbenzin mit 95 Oktan bei rund 1,74 Euro.

Für Menschen, die ihr Einkommen in Österreich erzielen, mögen einige dieser Preise weiterhin günstig erscheinen. Für die Bevölkerung vor Ort stellt sich die Situation jedoch anders dar. Das durchschnittliche monatliche Nettogehalt der in Unternehmen und anderen juristischen Personen Beschäftigten lag in Bosnien und Herzegowina zuletzt bei umgerechnet rund 886 Euro.

Auch die finanzielle Unterstützung aus Österreich verliert an Wert

Besonders interessant ist die Entwicklung für jene Menschen, die regelmäßig Geld an ihre Eltern, Großeltern oder andere Angehörige in Bosnien überweisen. Nach Angaben der bosnischen Zentralbank erreichten private Geldtransfers aus dem Ausland im vergangenen Jahr insgesamt 4,46 Milliarden Konvertible Mark. Das entspricht rund 2,28 Milliarden Euro. Für zahlreiche Haushalte stellen diese Zahlungen eine wichtige Einkommensquelle dar.

Wer seinen Angehörigen bisher monatlich 300 Euro überwiesen hat, müsste bei einer Inflation von 6,6 Prozent rechnerisch mittlerweile knapp 320 Euro schicken, damit diese sich weiterhin denselben durchschnittlichen Warenkorb leisten können. Je nach individuellen Ausgaben kann der tatsächliche Mehrbedarf allerdings deutlich höher oder niedriger ausfallen. Da die Konvertible Mark zu einem festen Wechselkurs an den Euro gekoppelt ist, wird dieser Kaufkraftverlust nicht durch entsprechende Wechselkursveränderungen ausgeglichen.

Was bedeutet das für eine Rückkehr in die Heimat?

Für Menschen, die nach Jahrzehnten in Österreich ihren Ruhestand in Bosnien verbringen möchten, liefern die aktuellen Zahlen einen wichtigen Denkanstoß. Wer bereits eine abbezahlte Immobilie besitzt und eine österreichische Pension bezieht, kann weiterhin von niedrigeren Lebenshaltungskosten in bestimmten Bereichen profitieren. Allerdings dürfen auch laufende Ausgaben für Energie, Mobilität, medizinische Versorgung und die Instandhaltung des Eigenheims nicht unterschätzt werden.

Eine höhere Inflation bedeutet zwar nicht automatisch, dass Bosnien insgesamt teurer als Österreich wird. Sie zeigt jedoch, dass die Preise derzeit wesentlich schneller steigen. Gerade für Menschen, die seit Jahrzehnten im Ausland leben, könnte sich damit eine vertraute Vorstellung zunehmend verändern: Das Land, in dem man einst mit vergleichsweise wenig Geld komfortabel leben konnte, ist nicht mehr in allen Lebensbereichen so günstig, wie man es in Erinnerung hat.