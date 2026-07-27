Spritpreise: Kroatien wird ab morgen teurer und so viel kostet Tanken in Slowenien, Serbien und BIH

Tanken auf dem Weg ans Meer wird teurer – aber nicht überall gleich. Ein Blick auf die Preislage lohnt sich jetzt.

Wer dieser Tage mit dem Auto durch die Region fährt, stößt auf ein deutliches Preisgefälle an den Zapfsäulen. Besonders spürbar wird die Veränderung ab Dienstag in Kroatien: Dort steigt der Benzinpreis um acht Cent je Liter, während Diesel sogar um 16 Cent teurer wird. Die staatlich festgelegten Höchstpreise liegen dann bei 1,62 Euro für Benzin, 1,75 Euro für Diesel sowie 1,21 Euro für Blauen Diesel – gültig für die nächsten 14 Tage.

Dass die Preise nicht noch höher ausfallen, ist auf staatliche Eingriffe zurückzuführen: Die kroatische Regierung hat sowohl die Mineralölsteuer als auch die zulässigen Anbietermargen gesenkt.

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Staatliche Eingriffe

In Slowenien gelten außerhalb von Autobahnen und Schnellstraßen am Montag regulierte Höchstpreise von 1,649 Euro für Benzin und 1,855 Euro für Diesel. Ab Dienstag greift eine weitere Entlastungsmaßnahme: Die slowenische Regierung setzt den Energieeffizienzbeitrag sowie die CO₂-Abgabe auf Benzin, Diesel und Heizöl bis zum 28. September 2026 vorübergehend auf null. Dadurch sinken die Preise rechnerisch um rund 9,6 Cent bei Benzin und 11,1 Cent bei Diesel, wobei aktuelle Großhandelspreise und der Dollar-Euro-Kurs in die Kalkulation einfließen.

Die konkreten neuen Höchstpreise lagen zum Zeitpunkt der Recherche noch nicht vor. In Ungarn bewegen sich die Durchschnittspreise in der Woche vom 27. Juli bis 2. August bei etwa 594 Forint für Benzin und 614 Forint für Diesel. Der im März eingeführte Preisdeckel wurde im Juni wieder aufgehoben, womit sich die Preise seither erneut weitgehend nach dem Markt richten.

Regionale Unterschiede

Bosnien-Herzegowina fällt durch erhebliche Preisunterschiede zwischen einzelnen Tankstellen auf. Im Durchschnitt werden 2,86 KM für Super 95, 3,21 KM für Diesel, 3,11 KM für Super 98 und 1,38 KM für Autogas verlangt.

In Serbien gelten seit dem 24. Juli neue staatliche Höchstpreise: 200 Dinar für Benzin BMB 95 und 224 Dinar für Eurodiesel. Diese Preise haben bis zum 31. Juli 2026 Bestand, bevor neue Obergrenzen festgesetzt werden.