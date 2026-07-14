Tanken in Kroatien ab heute teurer – so zahlst du trotzdem weniger

Kroatien-Urlauber aufgepasst: An den Zapfsäulen gelten ab sofort neue Preise – mit einem klaren Unterschied je nach Kraftstoff.

Wer auf dem Weg an die kroatische Küste einen Tankstopp einplant, sollte die aktuellen Preise im Blick behalten: Ab diesem Dienstag gelten in Kroatien neue staatlich festgelegte Höchstpreise für Kraftstoffe. Vor allem für Dieselfahrer bringt die Anpassung eine spürbare Mehrbelastung – dennoch bleibt das Urlaubsland für Reisende aus Österreich preislich attraktiver als das heimische Tankstellennetz.

Die kroatische Regierung hat ihre regulierten Kraftstoffpreise turnusmäßig neu festgesetzt. Die ab Dienstag gültigen Obergrenzen bleiben für einen Zeitraum von zwei Wochen verbindlich. Im Einzelnen gelten folgende Preise: Eurosuper 95 kostet künftig 1,57 Euro je Liter, Eurodiesel 1,62 Euro und der steuerbegünstigte Blaue Diesel 1,04 Euro. Gegenüber den bisherigen Werten verteuert sich Eurosuper 95 um etwa drei Cent, während Eurodiesel und Blauer Diesel jeweils um acht Cent zulegen.

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Staatliche Preisdeckelung

Ohne staatliche Eingriffe wären die Preise an den Zapfsäulen noch höher. Die kroatische Regierung begrenzt die Margen der Tankstellenbetreiber und greift über Anpassungen bei den Verbrauchssteuern in die Preisbildung ein. Laut Regierungsangaben würde ein Liter Benzin am freien Markt rund 1,66 Euro kosten, Diesel käme auf etwa 1,72 Euro.

Für Urlauber gilt dabei eine wichtige Einschränkung: Die staatliche Preisobergrenze erfasst in erster Linie Standard-Kraftstoffe an Tankstellen abseits der Autobahnen. Entlang großer Autobahntrassen wie der A1 oder A3 sind die Betreiber nicht an dieselbe Deckelung gebunden, weshalb dort höhere Preise verlangt werden können. Gleiches gilt für Premium-Kraftstoffe mit Zusatzadditiven, die von der Regulierung ausgenommen sind. Ein einfacher Spartipp: Wer kurz die Autobahn verlässt und in einer benachbarten Ortschaft tankt, zahlt in der Regel weniger.

Regionaler Preisvergleich

Im regionalen Vergleich zählen Kroatien und Slowenien weiterhin zu den günstigeren Tankzielen für Reisende aus Österreich. In Slowenien lagen die regulierten Preise Mitte Juli bei rund 1,55 Euro für Eurosuper 95 und 1,62 Euro für Diesel. In Österreich lagen die durchschnittlichen Kraftstoffpreise laut WKO und Statistik Austria am 13. Juli bei 1,762 Euro pro Liter für Eurosuper 95 und 1,840 Euro pro Liter für Diesel – ein Unterschied von rund 20 Cent je Liter zugunsten der südlichen Nachbarländer.

Ein früherer Preisvergleich des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) hatte bereits erhebliche Unterschiede zwischen den europäischen Ländern dokumentiert. Während Autofahrer in Italien, Frankreich, Deutschland oder der Schweiz häufig tiefer in die Tasche greifen müssen, liegen Kroatien und verschiedene osteuropäische Staaten preislich darunter. Bei einer Tankfüllung von 50 Litern ergibt sich laut VCÖ-Vergleich in Kroatien eine Ersparnis von rund 1,60 Euro bei Benzin und etwa einem Euro bei Diesel gegenüber Österreich.

Besonders niedrige Kraftstoffpreise weist der Vergleich für mehrere osteuropäische Länder aus, darunter Ungarn, die Slowakei, Polen und Bulgarien. Auch Spanien und Slowenien gehören zu jenen Reiseländern, in denen Autofahrer günstiger tanken können als in Österreich.