Eiffelturm, Guggenheim & Co. – die Suche nach sieben neuen Weltwundern beginnt

Sieben Orte sollen die Welt von heute repräsentieren – und die Suche danach hat gerade erst begonnen.

Der World Travel & Tourism Council (WTTC), ein international tätiger Dachverband der Reise- und Tourismusbranche, hat eine Kampagne gestartet, um sieben „zeitgenössische Weltwunder“ zu küren. Gesucht werden von Menschenhand geschaffene Orte, die nach 1800 entstanden sind und ihren jeweiligen Standort touristisch oder wirtschaftlich nachhaltig geprägt haben. Vorschläge können seit dem 7. Juli 2026 über die eigens eingerichtete Kampagnenseite eingereicht werden.

Ab dem 7. Juli 2026 steht die Einreichung von Nominierungen weltweit offen. Für den 7. Jänner 2027 ist die Veröffentlichung einer Longlist mit 70 Kandidaten vorgesehen, zeitgleich soll die öffentliche Abstimmungsphase starten. Wie der WTTC aus allen Einsendungen auf genau 70 Orte kommt, lässt die Organisation bislang offen.

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Zeitplan & Kriterien

Der Kreis der Finalisten soll bis zum 7. April 2027 auf 30 Orte verkleinert werden. Die sieben Gewinner will der WTTC drei Monate danach, am 7. Juli 2027, der Öffentlichkeit präsentieren. Auch zur Frage, wie die abgegebenen Publikumsstimmen gewichtet und ausgewertet werden, fehlen bislang konkrete Angaben.

Teilnahmeberechtigt sind laut WTTC Wahrzeichen, Gebäude, Institutionen und Ferienanlagen – sofern sie von Menschen errichtet wurden und nach 1800 entstanden sind. Bauwerke aus früheren Epochen wie das Kolosseum oder das Taj Mahal scheiden damit ebenso aus wie Natursehenswürdigkeiten.

Neben kultureller und architektonischer Bedeutung fließt auch der Einfluss auf Tourismus, Wirtschaft und die lokale Bevölkerung in die Bewertung ein. Ein zeitgenössisches Weltwunder soll demnach Besucher anziehen, wirtschaftliche Impulse setzen und seinen Standort dauerhaft mitgestalten.

Bekannte Referenzobjekte

Als Orientierungsbeispiele nennt der WTTC den Eiffelturm in Paris, das Guggenheim-Museum in Bilbao sowie das Große Ägyptische Museum in Gizeh. Dabei handelt es sich nicht um feststehende Kandidaten, sondern um Referenzobjekte, die veranschaulichen sollen, welche Art von Orten die Organisation im Blick hat.

Der Eiffelturm wurde 1889 errichtet, das Guggenheim-Museum in Bilbao öffnete 1997 seine Türen, und das Große Ägyptische Museum nahm 2025 seinen Betrieb auf. Nach dem Verständnis des WTTC stehen alle drei exemplarisch dafür, wie ein Bauwerk das Erscheinungsbild einer Stadt grundlegend verändern und neue Besucherströme auslösen kann.

Die bisher bekannteste Weltwunder-Wahl wurde von der New7Wonders Foundation organisiert. Nach Angaben der Organisation beteiligten sich daran mehr als 100 Millionen Menschen. Als Sieger gingen die Chinesische Mauer, Petra, Chichén Itzá, die Christusstatue in Rio de Janeiro, das Kolosseum, Machu Picchu und das Taj Mahal hervor. Die aktuelle WTTC-Kampagne versteht sich nicht als Ablösung dieser Liste.

Ebenso wenig ist die Initiative mit der UNESCO-Welterbeliste gleichzusetzen. Für eine Aufnahme in dieses Verzeichnis verlangt die UNESCO den Nachweis eines außergewöhnlichen universellen Werts sowie die Erfüllung mindestens eines von zehn definierten Kriterien.

Die „zeitgenössischen Weltwunder“ hingegen gehen aus einer Kampagne der Tourismuswirtschaft hervor und werden letztlich durch eine Publikumswahl bestimmt.