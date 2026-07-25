Fäuste, Flaschen, Festnahmen: Massenschlägerei bei Konzert in Montenegro (VIDEO)

Der Staatsanwalt der Grundstaatsanwaltschaft Nikšić wurde über den Vorfall informiert und wird sich zur rechtlichen Qualifizierung des Geschehens äußern. Die Ermittlungen zur Identifizierung aller Beteiligten laufen weiter – die Öffentlichkeit wird rechtzeitig informiert.
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