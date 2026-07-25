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Fäuste, Flaschen, Festnahmen: Massenschlägerei bei Konzert in Montenegro (VIDEO)

Fäuste, Flaschen, Festnahmen: Massenschlägerei bei Konzert in Montenegro (VIDEO)
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Der Staatsanwalt der Grundstaatsanwaltschaft Nikšić wurde über den Vorfall informiert und wird sich zur rechtlichen Qualifizierung des Geschehens äußern. Die Ermittlungen zur Identifizierung aller Beteiligten laufen weiter – die Öffentlichkeit wird rechtzeitig informiert.

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KO KOSMO-Redaktion
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