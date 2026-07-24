Von Raketen durchbohrt: Zwei US-Kriegsschiffe versenkt (VIDEO)

Zwei Kriegsschiffe mit jahrzehntelanger Geschichte – und ein gezielter Abschied in 4.500 Metern Tiefe.

Im Rahmen der internationalen Marineübung RIMPAC 2026 wurden zwei ausgediente Kriegsschiffe gezielt versenkt: die USS Mobile Bay und die USS Peleliu. RIMPAC 2026, die vom 24. Juni bis 31. Juli 2026 rund um Hawaii stattfindet, gilt laut US Navy als größte internationale maritime Übung der Welt. An der diesjährigen Auflage nehmen 30 Nationen mit rund 200 Flugzeugen teil, wobei ein Trägerverband um den US-Flugzeugträger USS Theodore Roosevelt den Kern der Übung bildet.

Die sogenannte SINKEX-Übung diente dazu, unterschiedliche Waffensysteme unter realitätsnahen Bedingungen zu erproben. Die USS Mobile Bay ging am 12. Juli unter, die USS Peleliu folgte am 17. Juli.

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Beide Schiffe liegen nun in rund 4.500 Metern Tiefe, etwa 90 Kilometer vor der Küste von Kauai.

Waffensysteme im Test

Ein markantes Merkmal der Übung war der umfangreiche Einsatz von Kampfhubschraubern. Die US Army brachte einen AH-64 Apache zum Einsatz, der die USS Mobile Bay mit einer Spike-NLOS-Rakete israelischer Herkunft beschoss. Das System verfügt über eine Reichweite von bis zu 50 Kilometern und ist ursprünglich für den Einsatz gegen Panzer und befestigte Stellungen ausgelegt.

Im Rahmen der SINKEX wurde nun seine Wirkung gegen ein großes Kriegsschiff getestet. Der Apache, der einst für Panzergefechte in Europa konzipiert wurde, findet zunehmend Verwendung in maritimen Szenarien – zuletzt etwa in der Straße von Hormus gegen iranische Boote und Drohnen. Auch die britischen Streitkräfte setzen diesen Hubschraubertyp auf hoher See ein.

Die australische Marine war mit einem MH-60R Seahawk vertreten, der eine AGM-114N-Hellfire-Rakete abfeuerte. Dieses System mit einer Reichweite von rund elf Kilometern ist für den Einsatz gegen befestigte Ziele und Schiffe ausgelegt. Neuseeland beteiligte sich mit einem SH-2G(I) Seasprite, der in absehbarer Zeit durch den MH-60R Seahawk abgelöst werden soll.

Die dabei verschossene AGM-119 Penguin, eine Antischiffsrakete mit einer Reichweite von mehr als 55 Kilometern, durchdrang die Außenhülle der USS Peleliu und detonierte im Schiffsinneren. Die italienische Marine setzte einen SH-101 ein, der die Marte-Antischiffsrakete abfeuerte – in der ER-Variante mit einer Reichweite von über 100 Kilometern.

Darüber hinaus war eine F/A-18 mit einer AGM-158C LRASM ausgestattet, einer Antischiffsrakete mit einer Reichweite von mehr als 370 Kilometern. Ob diese tatsächlich abgefeuert wurde, ist nicht bekannt. Ebenfalls im Einsatz waren das US-Raketenartilleriesystem HIMARS sowie die japanische Type 12, wobei offenbleibt, ob und gegen welche Schiffe diese Systeme eingesetzt wurden.

U-Boote im Einsatz

Auch U-Boote waren in die Übung eingebunden. Die USS Columbia und die USS Charlotte, beides Jagd-U-Boote der Los-Angeles-Klasse, waren mit UGM-84-Harpoon-Antischiffsraketen ausgerüstet. Den abschließenden Treffer gegen die USS Mobile Bay setzte die HMCS Corner Brook, ein kanadisches U-Boot, mit einem Mark-48-Torpedo.

Wer der USS Peleliu den letzten Schlag versetzte, wurde nicht öffentlich gemacht; als mögliche Kandidaten gelten die Columbia oder die Charlotte.

Die USS Peleliu war ein amphibisches Angriffsschiff – auch als Hubschrauberträger bekannt –, das 1980 in Dienst gestellt wurde. Das Schiff war an den Militäreinsätzen in Afghanistan und im Irak beteiligt und wurde 2015 außer Dienst gestellt.

Die USS Mobile Bay, ein Lenkwaffenkreuzer der Ticonderoga-Klasse, wurde 1987 in Dienst gestellt und war bis 2023 aktiv. Sie nahm am Irakkrieg teil und erfüllte über Jahre hinweg Begleitschutzaufgaben für Flugzeugträger.