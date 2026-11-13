Pannenstreifen soll zur zusätzlichen Autobahnspur werden

Auf der A7 bei Linz könnte eine zusätzliche Fahrspur künftig für weniger Stau sorgen. Doch bis Autofahrer sie nutzen dürfen, wird es noch dauern.

Auf der A7 bei Linz plant die ASFINAG eine zusätzliche Fahrmöglichkeit zwischen dem Knoten Linz und dem Tunnel Bindermichl. Dafür soll der bisherige Pannenstreifen für den regulären Verkehr freigegeben werden. Zunächst müssen allerdings die laufenden Sanierungsarbeiten abgeschlossen werden, die voraussichtlich bis November 2027 dauern. Wann die zusätzliche Spur tatsächlich genutzt werden kann, steht noch nicht fest.

Die ASFINAG untersucht bereits seit Längerem, wie sich der Verkehr auf diesem stark belasteten Autobahnabschnitt verbessern lässt. Besonders am Knoten Linz entstehen regelmäßig Staus, die teilweise bis auf die A1 Westautobahn zurückreichen. Die geplante Freigabe des Pannenstreifens soll zusätzliche Kapazität schaffen und den Verkehrsfluss verbessern. Erste Untersuchungen zeigen nach Angaben von ASFINAG-Sprecher Christoph Pollinger gegenüber den Oberösterreichischen Nachrichten, dass dadurch eine deutliche Entlastung möglich wäre.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Die zusätzliche Fahrspur ist allerdings nicht Teil der derzeitigen Generalsanierung. Für ihre spätere Freigabe sind weitere Anpassungen der Fahrbahn, zusätzliche Arbeiten an Brücken und eine moderne Verkehrssteuerung vorgesehen. Erst danach könnte der Pannenstreifen bei entsprechender Freigabe als Fahrspur genutzt werden. Damit sollen Engstellen entschärft und Rückstaus bis auf die A1 reduziert werden.

Laufende Sanierung

Seit April 2026 wird die A7 zwischen dem Knoten Linz und der Anschlussstelle Franzosenhausweg umfassend erneuert. Die ASFINAG investiert dafür rund 74 Millionen Euro. Saniert werden unter anderem die Fahrbahn, mehrere Brücken und die Lärmschutzanlagen. Außerdem wird der Pannenstreifen verbreitert. Die Arbeiten sollen im November 2027 abgeschlossen sein.

Die derzeitige Sanierung schafft zunächst die baulichen Voraussetzungen für weitere Verbesserungen, führt aber noch nicht zu einer dauerhaften zusätzlichen Fahrspur. Die Freigabe des Pannenstreifens zwischen dem Knoten Linz und dem Tunnel Bindermichl ist als separates Vorhaben vorgesehen. Dafür laufen bereits konkrete Planungen. Ein verbindlicher Termin für die Verkehrsfreigabe wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Weitere Engstellen werden geprüft

Die ASFINAG untersucht außerdem weitere Verbesserungen im Bereich des Tunnels Bindermichl, des Knotens Hummelhof und der Einhausung Niedernhart. Auch dort kommt es regelmäßig zu Verkehrsüberlastungen. Welche Maßnahmen umgesetzt werden, ist noch offen. Ziel ist, den Verkehr nicht nur vor dem Tunnel, sondern auch auf den anschließenden Autobahnabschnitten flüssiger zu gestalten.

Strafe droht

Wer den Pannenstreifen unerlaubt benützt, muss mit einer Strafe von bis zu 726 Euro rechnen. Ob die Freigabe eine spürbare Entlastung bringt, hängt von den anschließenden Abschnitten ab.

Können diese nicht genügend Fahrzeuge aufnehmen, wandert der Stau lediglich weiter.