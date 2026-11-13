Teure Änderung: Muttermalkontrolle noch in zwei Bundesländern gratis

Muttermalkontrolle nicht mehr gratis: Jetzt trifft es auch Wien

Wer in Österreich seine Muttermale vorsorglich kontrollieren lassen möchte, muss vielerorts selbst zahlen. Seit November trifft es auch Wien: Für den Ganzkörper-Hautcheck werden dort 90 Euro empfohlen. Nur zwei Bundesländer haben weiterhin einen eigenen Kassentarif.

In Wien ist die vorsorgliche Muttermalkontrolle am gesamten Körper bei Hautärztinnen und Hautärzten seit dem 1. November 2026 im Regelfall eine Privatleistung. Die Wiener Ärztekammer empfiehlt dafür ein Honorar von 90 Euro. Bei einem konkreten medizinischen Verdacht oder erhöhtem Hautkrebsrisiko übernimmt die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) die Untersuchung weiterhin. Doch Wien ist kein Einzelfall: In weiten Teilen Österreichs müssen Versicherte eine allgemeine Ganzkörper-Vorsorgekontrolle bereits selbst bezahlen.

90 Euro für den Muttermal-Check in Wien

Die Wiener Ärztekammer hat beschlossen, die vorsorgliche Ganzkörper-Muttermalkontrolle als Privatleistung zu empfehlen. Damit sollen die Hautarztpraxen entlastet werden. Verbindlich ist das empfohlene Honorar von 90 Euro allerdings nicht. Ärztinnen und Ärzte können mehr oder weniger verlangen. Einzelne Ordinationen rechnen die Untersuchung weiterhin über die Krankenkasse ab.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Bislang wurde die Kontrolle des gesamten Körpers häufig als sogenannte Auflichtmikroskopie über die ÖGK verrechnet. Diese Leistung ist jedoch eigentlich für die genauere Untersuchung einzelner Muttermale vorgesehen. Einen eigenen österreichweit gültigen Kassentarif für den allgemeinen Ganzkörper-Hautcheck gibt es nicht.

So sieht es in den anderen Bundesländern aus

Die unterschiedlichen Regelungen betreffen längst nicht nur Wien. Laut ÖGK gibt es derzeit lediglich in Salzburg und Oberösterreich eine eigene Kassenleistung für die allgemeine Ganzkörper-Muttermalkontrolle. In den übrigen sieben Bundesländern fehlt eine entsprechende eigene Leistungsposition. Das bedeutet allerdings nicht, dass dort jede Untersuchung automatisch privat bezahlt werden muss.

In Niederösterreich gilt die vorsorgliche Ganzkörperkontrolle für Personen ohne erhöhtes Risiko bereits seit April 2025 als Privatleistung. Die Ärztekammer empfiehlt dort ein Honorar von 60 Euro. Auch in der Steiermark, Tirol und Vorarlberg wird die allgemeine Untersuchung nicht regulär als ÖGK-Vorsorgeleistung abgerechnet. In der Steiermark verrechnen Hautärztinnen und Hautärzte dafür bereits seit 2024 ein privates Honorar.

Auch im Burgenland und in Kärnten gibt es keinen eigenen ÖGK-Tarif für die allgemeine Ganzkörper-Vorsorgekontrolle. Wie eine Untersuchung im Einzelfall verrechnet wird, hängt von der medizinischen Notwendigkeit, den geltenden Abrechnungsregeln und der jeweiligen Ordination ab. Anders ist die Situation in Oberösterreich und Salzburg. Dort besteht laut ÖGK weiterhin eine eigene Leistungsposition, über die die Muttermalkontrolle als Kassenleistung abgerechnet werden kann.

Wann die Krankenkasse weiterhin bezahlt

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen einer allgemeinen Vorsorgeuntersuchung auf eigenen Wunsch und einer medizinisch notwendigen Abklärung. Wer ein auffälliges oder verändertes Muttermal hat, kann dieses weiterhin auf Kassenkosten untersuchen lassen. Auch für bestimmte Risikopatientinnen und Risikopatienten bleiben entsprechende Untersuchungen grundsätzlich Kassenleistungen.

Dazu zählen insbesondere Menschen, die bereits an bestimmten Formen von Hautkrebs erkrankt waren, sowie Personen, deren Immunsystem beispielsweise nach einer Organtransplantation durch Medikamente unterdrückt wird. Auch bei einem konkreten Verdacht auf eine Hauterkrankung übernimmt die ÖGK die medizinisch notwendige Untersuchung im Rahmen der geltenden Kassenregelungen. Wer unsicher ist, ob eine Untersuchung bezahlt wird, sollte bereits bei der Terminvereinbarung nachfragen, ob der geplante Hautcheck über die Krankenkasse abgerechnet werden kann oder ein Privathonorar anfällt.

Ärztekammer und Krankenkasse streiten

Die neue Regelung hat einen Konflikt zwischen der Wiener Ärztekammer und der ÖGK ausgelöst. Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin der Wiener Ärztekammer, verweist auf die angespannte Situation in den Ordinationen. In Wien gebe es zu wenige Hautärztinnen und Hautärzte. Die vorhandenen Kapazitäten müssten vor allem für Menschen mit tatsächlichen Erkrankungen zur Verfügung stehen.

Die Ärztekammer argumentiert außerdem, dass für die umfassende Vorsorgekontrolle kein eigener Tarif existiere. Deshalb könne nicht erwartet werden, dass die Ordinationen diese aufwendige Untersuchung dauerhaft ohne entsprechende Vergütung anbieten.

ÖGK-Obmann Alexander Huss sieht die Verantwortung hingegen bei der Ärztekammer. Am bestehenden Kassenvertrag habe sich nichts geändert. Die Ärztinnen und Ärzte hätten die Ganzkörperkontrollen bisher auf Kassenkosten durchgeführt, die ÖGK habe diese Praxis akzeptiert. Nun würden die Ordinationen die Leistung zunehmend privat verrechnen.

Auch Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) kritisiert die Entwicklung. Gesundheitsvorsorge sei wichtig, weshalb zusätzliche finanzielle Hürden aus seiner Sicht das falsche Signal seien. SPÖ-Gesundheitssprecher Rudolf Silvan fordert unterdessen einen einheitlichen Leistungskatalog für ganz Österreich. Es könne nicht sein, dass Versicherte je nach Bundesland unterschiedliche Leistungen erhalten.

Muss man wirklich jedes Jahr zum Hautarzt?

In einem Punkt sind sich Ärztekammer und ÖGK grundsätzlich einig: Nicht jeder Mensch benötigt automatisch eine jährliche Ganzkörper-Muttermalkontrolle. Entscheidend sind das persönliche Hautkrebsrisiko, bestehende Vorerkrankungen und auffällige Hautveränderungen. Die Österreichische Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie empfiehlt eine einmalige ärztliche Basisuntersuchung im Erwachsenenalter, um das individuelle Risiko einzuschätzen. Bei unauffälligem Befund und niedrigem Risiko sind vor dem 50. Lebensjahr in der Regel keine weiteren routinemäßigen ärztlichen Ganzkörperkontrollen notwendig. Später wird eine erneute Risikoeinschätzung empfohlen.

Die regelmäßige Selbstbeobachtung der Haut bleibt dagegen wichtig. Besonders aufmerksam sollte man werden, wenn sich ein Muttermal hinsichtlich Größe, Farbe oder Form verändert, ungewöhnliche Begrenzungen aufweist, blutet oder nicht abheilt. Solche Veränderungen sollten ärztlich abgeklärt werden.

Kommt die kostenlose Kontrolle alle fünf Jahre?

Eine mögliche Änderung wird derzeit bei der ÖGK diskutiert. Demnach könnte die allgemeine Ganzkörper-Muttermalkontrolle künftig in größeren zeitlichen Abständen, beispielsweise alle fünf Jahre, als Kassenleistung angeboten werden. Eine verbindliche bundesweite Neuregelung gibt es dazu bislang nicht.

Bis dahin bleibt die Situation für viele Versicherte unübersichtlich. Während die allgemeine Hautkrebsvorsorge in Salzburg und Oberösterreich über einen eigenen Kassentarif abgedeckt ist, müssen Patientinnen und Patienten in anderen Bundesländern häufig selbst bezahlen. Die medizinisch notwendige Untersuchung verdächtiger Hautveränderungen bleibt hingegen weiterhin eine Leistung der Krankenkasse.