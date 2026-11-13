Batterien in Muffins entdeckt: 16 Schulkinder müssen ins Krankenhaus

Ein harmloser Kuchenbasar an einer deutschen Grundschule endet mit einem Großeinsatz. In selbstgebackenen Muffins entdecken Kinder plötzlich kleine Batterien.

An der Fröbel-Grundschule in Coswig (Sachsen-Anhalt) hat ein ungewöhnlicher Fund einen Großeinsatz ausgelöst. Bei einem Kuchenbasar entdeckten Schüler kleine Batterien in selbstgebackenen Muffins. Die Polizei stellte später drei Knopfzellen in zwei Muffins sicher. Insgesamt mussten 16 Kinder vorsorglich in Krankenhäusern untersucht werden. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagvormittag, dem 12. November 2026, bei einem Kuchenbasar in der Schule. Nach Angaben der Polizei hatte ein Grundschüler selbstgebackene Muffins zur Veranstaltung mitgebracht. Beim Essen bemerkten zwei Kinder plötzlich kleine Gegenstände im Gebäck. Sie verschluckten diese nicht. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich um Knopfzellenbatterien handelte.

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Die Polizei konnte insgesamt drei Knopfzellen in zwei Muffins sicherstellen. Weil zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass weitere Kinder Batterien verschluckt hatten, wurden 16 Schüler vorsorglich medizinisch untersucht. Die Untersuchungen brachten schließlich Entwarnung: Bei keinem der Kinder bestätigte sich der Verdacht, eine Knopfzelle verschluckt zu haben. Wie die Batterien in die Muffins gelangten, bleibt ungeklärt.

Großer Einsatz

Wegen der zunächst unklaren Gefahrenlage rückten mindestens 35 Rettungskräfte mit zwölf Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug an. Ein Kind wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, die übrigen 15 Kinder wurden von ihren Eltern oder auf anderem privatem Weg zur Untersuchung gefahren. Zusätzlich standen Notfallseelsorger bereit. Die Schule informierte die betroffenen Eltern, der reguläre Unterricht wurde fortgesetzt.

Die Polizei leitete Ermittlungen ein. Landrat Christian Tylsch bedankte sich bei den Einsatzkräften und sprach den betroffenen Familien sein Mitgefühl aus.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise darauf, dass die Batterien absichtlich in die Muffins gelangten. Die Polizei teilte am 12. November mit, dass weiterhin untersucht werde, ob möglicherweise strafrechtlich relevantes fahrlässiges Verhalten vorliegt. Wie genau die Knopfzellen in das Gebäck kamen, ist noch nicht geklärt.

Warum Knopfzellen so gefährlich sind

Verschluckte Knopfzellen können für Kinder lebensgefährlich werden. Bleibt eine Batterie in der Speiseröhre stecken, können bereits innerhalb von etwa zwei Stunden schwere Verätzungen entstehen. Besonders gefährlich ist, dass betroffene Kinder anfangs möglicherweise keine Beschwerden zeigen. Bei Verdacht auf eine verschluckte Knopfzelle muss deshalb sofort eine Notaufnahme aufgesucht werden, auch wenn das Kind zunächst unauffällig wirkt.

Der Landkreis wies ausdrücklich auf dieses Risiko hin.