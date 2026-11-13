130.000 Beschäftigte bekommen ab Jänner 2027 mehr Gehalt

Rund 130.000 Beschäftigte in Österreich bekommen ab Jänner 2027 mehr Gehalt. Wie hoch die Erhöhung ausfällt, hängt teilweise von der Inflation ab.

Ab dem 1. Jänner 2027 steigen die Gehälter in der österreichischen Sozialwirtschaft. Die kollektivvertraglichen Mindestgehälter werden abhängig von der Inflation um 2,3 bis 2,5 Prozent erhöht. Für tatsächlich bezahlte Gehälter oberhalb des Kollektivvertrags, sogenannte Ist-Gehälter, ist ein Plus von 2,3 Prozent vorgesehen. Die Erhöhungen sind Teil eines bereits Anfang 2026 vereinbarten Zweijahresabschlusses.

Fixiert wurde dieser Ende Jänner 2026, nach fünf Verhandlungsrunden. Schon im April 2026 waren die kollektivvertraglichen Gehälter um 2,6 Prozent gestiegen, die Ist-Gehälter um 2,4 Prozent. Nach Angaben der Gewerkschaft deckt der Kollektivvertrag rund 130.000 Beschäftigte in Pflege, Betreuung und sozialen Diensten ab.

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So wird die Erhöhung berechnet

Für die kollektivvertraglichen Mindestgehälter ist ab Jänner 2027 eine Erhöhung um mindestens 2,3 Prozent garantiert. Entscheidend für einen möglichen zusätzlichen Aufschlag ist die durchschnittliche Inflation von November 2025 bis Oktober 2026. Liegt dieser Durchschnitt über 2,3 Prozent, wird die Hälfte der Differenz zusätzlich berücksichtigt. Die Gehaltserhöhung ist allerdings bei maximal 2,5 Prozent gedeckelt.

Ein Beispiel: Bei einer durchschnittlichen Inflation von 2,5 Prozent steigen die kollektivvertraglichen Gehälter um 2,4 Prozent. Ab einer Inflation von 2,7 Prozent greift die maximale Erhöhung von 2,5 Prozent. Die endgültige Höhe der kollektivvertraglichen Gehaltserhöhung soll im Dezember 2026 bekannt gegeben werden. Zuletzt lag die Inflation in Österreich sowohl im September als auch nach vorläufigen Berechnungen im Oktober bei 3,6 Prozent. Entscheidend ist allerdings nicht die Teuerung einzelner Monate, sondern der Durchschnitt des gesamten vereinbarten Zwölfmonatszeitraums.

Die Inflationsklausel greift bei den Gehältern laut Tabelle, ebenso bei Zulagen, Zuschlägen und Lehrlingseinkommen. Wer mehr als den Kollektivvertrag verdient, erhält auf das Ist-Gehalt auf jeden Fall ein Plus von 2,3 Prozent. Die Einstiegsgehälter in den einzelnen Verwendungsgruppen gelten für eine Vollzeitstelle mit 37 Wochenstunden.

Wie viel Geld tatsächlich dazukommt, hängt vom bisherigen Gehalt und der Einstufung ab. Bei einem monatlichen Bruttogehalt von 3.074,80 Euro würde eine Erhöhung um 2,3 Prozent rund 70,72 Euro brutto zusätzlich bringen. Bei 2,5 Prozent wären es rund 76,87 Euro brutto. Wie viel davon netto übrig bleibt, hängt unter anderem von den persönlichen Steuer- und Sozialversicherungsabzügen ab.

Bei einem Bruttogehalt von 3.074,80 Euro ergibt sich durch die Erhöhung ein jährliches Plus von rund 990 bis 1.076 Euro brutto, wenn 14 Monatsgehälter berücksichtigt werden. Der tatsächliche Nettobetrag fällt geringer aus und hängt von der individuellen Situation ab. Für eine genauere Berechnung kann ein österreichischer Brutto-Netto-Rechner verwendet werden.

Weitere Änderungen

Abseits der Gehaltserhöhung gibt es ab 2027 weitere Änderungen. Geteilte Dienste sind dann, abgesehen von den mobilen Diensten, nur mehr mit einer Betriebsvereinbarung oder mit Zustimmung der Beschäftigten erlaubt.

Auch für Teilzeitbeschäftigte gibt es Verbesserungen. Ab 1. Jänner 2027 sinkt der Puffer an zuschlagsfreien Mehrarbeitsstunden am Ende des Durchrechnungszeitraums von acht auf vier Stunden. Ab 2028 entfällt dieser Puffer vollständig, sodass verbleibende Mehrarbeitsstunden grundsätzlich mit einem Zuschlag von 25 Prozent abzugelten sind. Der Pflegezuschuss von 135,50 Euro brutto pro Vollzeitmonat bleibt zudem bis Ende 2027 erhalten.

Auch für mehr als 17.000 Beschäftigte bei über 40 karitativen Organisationen, darunter die Caritas, wurde ein ähnlicher Kollektivvertragsabschluss vereinbart. Die kollektivvertraglichen Gehälter stiegen im April 2026 um 2,6 Prozent. Ab Jänner 2027 folgt eine weitere Erhöhung um mindestens 2,3 Prozent, abhängig von der Inflation. Ab 2027 gibt es außerdem eine zusätzliche Gehaltsstufe ab dem 18. Berufsjahr.