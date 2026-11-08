KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Sparkurs

Pflege-Gehalt wird abgedreht: Elf Angehörige bangen um ihr Einkommen

Pflege-Gehalt wird abgedreht: Elf Angehörige bangen um ihr Einkommen
(Foto: Pexels)
2 Min. Lesezeit |

Wer daheim pflegt, bekam bisher ein Gehalt von der Stadt. Zum Jahreswechsel fällt dieses Modell weg, obwohl es schon größere Pläne gab.

Die Stadt Graz beendet ihr Pilotprojekt zur Anstellung pflegender Angehöriger mit Jahresende. Als Grund nennt sie Spargründe. Nach zwei Jahren läuft das Modell damit aus.

Eine weitere Verlängerung wird es nicht geben. Dabei war zuvor sogar über eine mögliche landesweite Ausweitung verhandelt worden.

Scharfe Kritik

Die SPÖ Steiermark bezeichnet das Aus als „fatales Signal“ für die Pflegelandschaft und die Betroffenen. SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz übt deutliche Kritik: „Gerade in Zeiten, in denen wir dringend Entlastung und Unterstützung für pflegende Angehörige brauchen, wird ein Vorzeigeprojekt gestrichen“.

Seine Forderung formuliert er so: „Wir fordern, die Einstellung des Projekts sofort zurückzunehmen, die Finanzierung für 2027 sicherzustellen und die bestehenden Anstellungsverhältnisse fortzuführen.“

Projekt im Überblick

Das Pilotprojekt „Pflegende Angehörige“ richtete sich an Menschen, die Angehörige zu Hause pflegen. Bis zu 15 von ihnen waren bei der Stadt Graz angestellt, zuletzt zählte das Projekt elf Personen.

Seit dem Start 2024 wurde es zwei Mal verlängert, und zwar für die Jahre 2025 und 2026. Die Stadt sprach zuletzt von einem „bewussten Signal der Stadt Graz für soziale Verantwortung“.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Sparkurs
Pflege-Gehalt wird abgedreht: Elf Angehörige bangen um ihr Einkommen
| Waldrodung
17 Hektar Wald weg: Red Bull startet Rodung trotz Protesten
| Notfall
Wie ein Stück Holz: Kicker kippt mitten im Spiel um
| 56 Prozent
Weihnachtsgeschenke: Neue Studie zeigt, wie oft wir unsere Liebsten enttäuschen
| Spionageverdacht
Gesuchter Marsalek prahlt: ,,Haben erfolgreich Kurz gestürzt“
MEHR AKTUELLE NEWS