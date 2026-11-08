Pflege-Gehalt wird abgedreht: Elf Angehörige bangen um ihr Einkommen

Wer daheim pflegt, bekam bisher ein Gehalt von der Stadt. Zum Jahreswechsel fällt dieses Modell weg, obwohl es schon größere Pläne gab.

Die Stadt Graz beendet ihr Pilotprojekt zur Anstellung pflegender Angehöriger mit Jahresende. Als Grund nennt sie Spargründe. Nach zwei Jahren läuft das Modell damit aus.

Eine weitere Verlängerung wird es nicht geben. Dabei war zuvor sogar über eine mögliche landesweite Ausweitung verhandelt worden.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Scharfe Kritik

Die SPÖ Steiermark bezeichnet das Aus als „fatales Signal“ für die Pflegelandschaft und die Betroffenen. SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz übt deutliche Kritik: „Gerade in Zeiten, in denen wir dringend Entlastung und Unterstützung für pflegende Angehörige brauchen, wird ein Vorzeigeprojekt gestrichen“.

Seine Forderung formuliert er so: „Wir fordern, die Einstellung des Projekts sofort zurückzunehmen, die Finanzierung für 2027 sicherzustellen und die bestehenden Anstellungsverhältnisse fortzuführen.“

Projekt im Überblick

Das Pilotprojekt „Pflegende Angehörige“ richtete sich an Menschen, die Angehörige zu Hause pflegen. Bis zu 15 von ihnen waren bei der Stadt Graz angestellt, zuletzt zählte das Projekt elf Personen.

Seit dem Start 2024 wurde es zwei Mal verlängert, und zwar für die Jahre 2025 und 2026. Die Stadt sprach zuletzt von einem „bewussten Signal der Stadt Graz für soziale Verantwortung“.