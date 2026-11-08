Ab Montag nächtliche A1-Sperren in Slowenien: Wichtige Route Richtung Österreich betroffen

Auf der slowenischen A1 kommt es in zwei aufeinanderfolgenden Nächten zu einer vollständigen Sperre in Fahrtrichtung Maribor. Betroffen ist eine wichtige Verbindung für Reisende, die aus Kroatien und dem westlichen Balkan über Slowenien nach Österreich fahren.

Autofahrer müssen sich auf der slowenischen Štajerska-Autobahn auf nächtliche Umleitungen und mögliche Verzögerungen einstellen. Der Abschnitt zwischen Celje center und Slovenske Konjice wird in Fahrtrichtung Maribor und damit auch auf der Route Richtung österreichische Grenze, zweimal vollständig gesperrt.

Nach den aktuellen Verkehrsinformationen gelten die Sperren:

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in der Nacht von Montag, 9. November, auf Dienstag, 10. November , von 22:00 bis 04:00 Uhr

, von in der Nacht von Dienstag, 10. November, auf Mittwoch, 11. November, ebenfalls von 22:00 bis 04:00 Uhr

Grund dafür sind technische Überprüfungen in den Autobahntunneln Pletovarje und Golo Rebro.

Diese Autobahnauffahrten sind ebenfalls betroffen

Während der beiden nächtlichen Sperren ist nicht nur die durchgehende A1 in Richtung Maribor betroffen. Auch mehrere Anschlussstellen können teilweise nicht benutzt werden.

Nach der veröffentlichten Verkehrsprognose gelten Einschränkungen bei den Anschlussstellen:

Celje center

Celje vzhod

Dramlje

Reisende sollten deshalb nicht darauf vertrauen, die Sperre über eine nahe gelegene Auffahrt umgehen zu können. Der Verkehr wird bereits im Raum Celje von der Autobahn abgeleitet.

Für außergewöhnliche Schwertransporte ist die Durchfahrt während der vollständigen Sperre ebenfalls nicht möglich.

Umleitung führt über die Regionalstraße

Als Umleitung dient die parallel zur Autobahn verlaufende Regionalstraße zwischen Celje und Slovenske Konjice. Sie ist deutlich langsamer und führt teilweise durch bewohnte Gebiete.

Wie viel zusätzliche Fahrzeit tatsächlich entsteht, hängt vom Verkehrsaufkommen ab. Offizielle Angaben zu einer bestimmten Verzögerungsdauer liegen nicht vor. Da jedoch der gesamte Verkehr der A1 auf das regionale Straßennetz ausweichen muss, sind vor allem zu Beginn der Sperren Rückstaus möglich.

Das gilt insbesondere für Reisebusse, Lastwagen und Pkw, die am späten Abend gemeinsam auf die Umleitungsstrecke treffen.

Warum die Sperre Reisende aus Österreich betrifft

Die slowenische A1 gehört zu den wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen der Region. Sie verbindet Ljubljana über Celje und Maribor mit dem Nordosten Sloweniens und den Übergängen nach Österreich.

Die betroffene Strecke wird regelmäßig von Menschen genutzt, die aus Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien oder anderen Teilen des westlichen Balkans nach Österreich fahren. Besonders relevant ist sie für Reisende, die über Zagreb, Ljubljana und Celje weiter Richtung Maribor, Graz oder Wien unterwegs sind.

Wer während der Sperrzeiten von Kroatien nach Österreich fährt, sollte daher zusätzliche Zeit einplanen. Eine großräumige Alternativroute ist nicht in jedem Fall sinnvoll: Je nach Ausgangsort kann sie erheblich länger sein als die ausgeschilderte Umleitung.

Die Gegenrichtung bleibt grundsätzlich offen

Die angekündigten Sperren am 9. und 10. November betreffen den Abschnitt Celje center–Slovenske Konjice in Richtung Maribor.

Für Reisende, die von Österreich in Richtung Ljubljana oder Kroatien fahren, wurde für diese beiden Nächte keine gleichartige vollständige Sperre angekündigt. Kurzfristige Änderungen durch Bauarbeiten, Unfälle oder weitere Wartungsmaßnahmen bleiben jedoch möglich.

Entscheidend ist deshalb die Fahrtrichtung: Besonders betroffen sind Menschen, die aus dem Süden kommend nach Maribor und weiter nach Österreich unterwegs sind.

Tunnel werden technisch überprüft

Der Grund für die Sperren sind Kontrollen in den Tunneln Pletovarje und Golo Rebro. Solche Überprüfungen können unter anderem sicherheitsrelevante Anlagen, Beleuchtung, Belüftung, Verkehrssteuerung und technische Einrichtungen für Notfälle umfassen.

Bereits am 8. November war der betreffende Autobahnbereich wegen einer groß angelegten Rettungsübung zeitweise gesperrt. Dabei wurde im Tunnel Pletovarje ein schwerer Verkehrsunfall mit einem brennenden Lastwagen simuliert. Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, Zivilschutz und die slowenische Autobahngesellschaft DARS überprüften ihre Zusammenarbeit bei einem möglichen Tunnelnotfall.

Diese Übung ist von den nun angekündigten nächtlichen Tunnelkontrollen zu unterscheiden. Für Reisende ist jedoch vor allem entscheidend, dass es innerhalb weniger Tage mehrfach zu Einschränkungen auf demselben A1-Korridor kommt.

Das sollten Autofahrer jetzt beachten

Wer in einer der beiden Nächte nach Österreich fährt, sollte den Abschnitt möglichst vor 22:00 Uhr passieren. Ist das nicht möglich, muss die ausgeschilderte Umleitung über die Regionalstraße eingeplant werden.

Vor der Abfahrt empfiehlt sich eine Kontrolle der aktuellen Verkehrslage bei Promet.si oder beim slowenischen Automobilklub AMZS. Navigationsgeräte und Smartphone-Apps können kurzfristige Sperren zwar anzeigen, führen bei gleichzeitiger Umleitung vieler Fahrzeuge aber mitunter auf ungeeignete Nebenstraßen.

Auf der offiziellen Umleitungsstrecke sollten Reisende besonders vorsichtig fahren. Dunkelheit, dichter Verkehr und Ortsdurchfahrten können die Fahrt anspruchsvoller machen als auf der Autobahn.

KOSMO-Service: Die wichtigsten Angaben

Die vollständige Sperre gilt zwischen Celje center und Slovenske Konjice in Fahrtrichtung Maribor. Sie beginnt in beiden Nächten um 22:00 Uhr und soll jeweils um 04:00 Uhr enden.

Betroffen sind die Nächte vom 9. auf den 10. November sowie vom 10. auf den 11. November 2026. Die Umleitung erfolgt über die parallele Regionalstraße.

Reisende aus Kroatien und dem westlichen Balkan mit Ziel Österreich sollten mehr Fahrzeit einplanen und die Verkehrslage unmittelbar vor der Abfahrt erneut überprüfen.