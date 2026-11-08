Matura 2027: Eine gute Jahresnote reicht künftig nicht mehr aus

Jahrelang gute Leistungen im Unterricht, doch bei der mündlichen Matura läuft plötzlich alles schief. Bisher konnte die Jahresnote eine schwache Prüfung unter bestimmten Voraussetzungen noch ausgleichen. Ab 2027 gelten in Österreich strengere Regeln. Eine neue Mindestgrenze könnte für manche Maturanten zur entscheidenden Hürde werden.

Für tausende Schülerinnen und Schüler in Österreich beginnt bereits die Vorbereitung auf die Matura 2027. Doch während viele Jugendliche auf ihre Abschlussprüfungen hinarbeiten, wurde eine wichtige Änderung der Prüfungsregeln beschlossen. Künftig müssen auch bei der mündlichen Matura mindestens 30 Prozent der gestellten Aufgaben erfüllt werden, damit die Jahresnote bei der Gesamtbeurteilung berücksichtigt werden darf.

Die entsprechende Verordnung wurde bereits am 24. September 2026 kundgemacht. Am 3. November bestätigte Bildungsminister Christoph Wiederkehr die Neuregelung im parlamentarischen Bildungsausschuss.

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Gute Jahresnote schützt nicht mehr automatisch

Bisher konnten die Leistungen aus dem letzten Unterrichtsjahr bei der mündlichen Matura auch dann berücksichtigt werden, wenn die eigentliche Prüfung sehr schlecht ausgefallen war. Voraussetzung war insbesondere, dass der Kandidat an der Prüfung mitgewirkt hatte.

Das ändert sich ab dem Haupttermin 2027.

Wer die neue Mindestanforderung von 30 Prozent nicht erreicht, kann seine Jahresnote nicht mehr zum Ausgleich heranziehen.

Ein fiktives Beispiel verdeutlicht die Folgen.

Ein Schüler hat in Geschichte die Jahresnote „Gut“. Bei der mündlichen Matura zieht er jedoch ein Thema, auf das er kaum vorbereitet ist. Er versucht zwar, die Fragen zu beantworten, kann aber nur einen sehr kleinen Teil der geforderten Leistungen erbringen.

Liegt seine Prüfungsleistung unter der neuen Mindestgrenze, hilft ihm die gute Jahresnote nicht mehr.

Die mündliche Teilprüfung wird negativ beurteilt.

Was passiert, wenn ein Schüler genau 30 Prozent erreicht?

Hier ist eine wichtige Unterscheidung notwendig: Die 30-Prozent-Grenze bedeutet nicht, dass eine Maturaprüfung mit 30 Prozent automatisch bestanden ist.

Sie bestimmt vielmehr, ob die Prüfungsleistung mit der entsprechenden Jahresnote gemeinsam beurteilt werden darf.

Erreicht ein Kandidat die Mindestanforderung, kann die Jahresnote weiterhin eine schwache Prüfungsleistung ausgleichen.

Beispielsweise kann eine mündliche Prüfungsnote „Nicht genügend“ zusammen mit einer Jahresnote „Gut“ zu einer positiven Gesamtbeurteilung führen.

Fällt die Prüfungsleistung dagegen unter die vorgeschriebene Mindestgrenze, ist dieser Ausgleich ausgeschlossen.

Damit soll verhindert werden, dass Schülerinnen und Schüler eine Abschlussprüfung praktisch ohne ausreichende Leistung bestehen.

Eine vollständig gelöste Aufgabe kann entscheidend sein

Die neue Vorschrift enthält allerdings eine Besonderheit, die für die Vorbereitung wichtig ist.

Bei mündlichen Prüfungen wird die Mindestanforderung jedenfalls dann als erfüllt angesehen, wenn eine von mehreren voneinander unabhängigen Aufgaben vollständig gelöst wird.

Besteht die Prüfungsstellung nicht aus voneinander unabhängigen Aufgaben, kann stattdessen die vollständige Erfüllung eines von mehreren Anforderungsbereichen ausreichen.

Das bedeutet: Die 30 Prozent müssen nicht bei jeder mündlichen Prüfung durch ein starres Punktesystem berechnet werden.

Wer beispielsweise eine klar abgegrenzte Aufgabe vollständig beantworten kann, erfüllt damit unter den gesetzlichen Voraussetzungen bereits die erforderliche Mindestleistung.

Für Maturanten kann es daher besonders wichtig sein, während der Prüfung nicht bei schwierigen Fragen stehen zu bleiben, sondern auch jene Teilaufgaben zu bearbeiten, die sie sicher beherrschen.

Schriftliche Matura war bereits strenger geregelt

Völlig neu ist die 30-Prozent-Grenze nicht.

Bei schriftlichen Klausurprüfungen besteht eine entsprechende Mindestanforderung schon seit mehreren Jahren.

Die Änderung sorgt nun dafür, dass diese grundsätzliche Voraussetzung auch bei mündlichen Teilprüfungen gilt.

Die Leistungen aus dem letzten Unterrichtsjahr bleiben dennoch ein wichtiger Bestandteil der Matura.

Grundsätzlich werden Jahresnote und Prüfungsleistung bei einer zulässigen Gesamtbeurteilung gleichwertig berücksichtigt. Ergibt sich keine eindeutige Note, erhält die eigentliche Prüfungsleistung größeres Gewicht.

Die neue Verordnung gilt für abschließende Prüfungen ab dem Haupttermin 2027. Für bestimmte Wiederholungsprüfungen aus früheren Hauptterminen gelten Übergangsbestimmungen.

Weitere Änderungen bei der Matura geplant

Parallel dazu arbeitet das Bildungsministerium an organisatorischen Vereinfachungen.

Der Bildungsausschuss stimmte am 3. November einer Gesetzesnovelle zu, die unter anderem parallele Prüfungskommissionen, mehr Spielraum bei Prüfungsterminen und neue Regelungen für erlaubte Hilfsmittel vorsieht.

Außerdem soll die Möglichkeit, an allgemeinbildenden höheren Schulen statt einer abschließenden Arbeit eine zusätzliche schriftliche oder mündliche Prüfung abzulegen, dauerhaft erhalten bleiben.

Diese organisatorischen Änderungen müssen allerdings noch das weitere parlamentarische Verfahren durchlaufen.

Anders sieht es bei der neuen 30-Prozent-Grenze aus: Sie ist bereits rechtlich festgelegt.

Was Schüler und Eltern jetzt beachten sollten

Für angehende Maturanten bedeutet die Änderung vor allem eines: Sie dürfen sich bei der mündlichen Prüfung nicht allein auf ihre guten Schulnoten verlassen.

Entscheidend wird sein, die grundlegenden Inhalte jedes gewählten Prüfungsgebietes ausreichend zu beherrschen.

Sinnvoll ist es, bereits während des Schuljahres mündliche Prüfungssituationen zu üben, Aufgabenstellungen systematisch zu bearbeiten und gezielt an Unsicherheiten zu arbeiten.

Auch Eltern sollten wissen, dass eine schlechte mündliche Prüfungsleistung künftig nicht unter allen Umständen durch eine gute Jahresnote ausgeglichen werden kann.

Die Matura 2027 wird damit nicht grundsätzlich neu erfunden. Doch eine einzige zusätzliche Voraussetzung kann darüber entscheiden, ob jahrelang erbrachte gute Leistungen am Prüfungstag noch berücksichtigt werden dürfen.