Flug gestrichen, Geld weg? Das EU-Parlament will Reisende jetzt besser schützen

Der Flug ist gestrichen, doch das bereits bezahlte Ticket wird nicht zurückerstattet. Stattdessen verweisen Fluggesellschaft und Buchungsportal gegenseitig aufeinander. Für Reisende kann das besonders vor Weihnachten teuer werden. Jetzt hat das Europäische Parlament neue Regeln beschlossen, die solche Situationen künftig verhindern sollen. Doch auch heute haben Betroffene bereits wichtige Rechte.

Wer Flüge über Online-Reiseportale bucht, kennt die Vorteile: verschiedene Fluggesellschaften vergleichen, Preise prüfen und direkt bezahlen. Problematisch kann es werden, wenn eine Flugverbindung kurzfristig ausfällt. Denn obwohl das Geld längst abgebucht wurde, ist für Reisende oft unklar, wer es zurückzahlen muss. Genau hier will die EU nachbessern.

1.080 Euro bezahlt, doch wer gibt das Geld zurück?

Ein fiktives Beispiel zeigt das Problem.

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Eine vierköpfige Familie aus Wien bucht über ein Reiseportal Flüge nach Sarajevo. Insgesamt bezahlt sie 1.080 Euro.

Zwei Wochen vor Weihnachten streicht die Fluggesellschaft die Verbindung. Die Familie möchte ihr Geld zurück, um eine alternative Reise zu organisieren.

Doch die Airline verweist auf das Buchungsportal. Dieses erklärt wiederum, dass die Rückerstattung noch nicht eingetroffen sei.

Für die Familie bedeutet das: Sie benötigt möglicherweise erneut mehr als 1.000 Euro, um überhaupt Ersatzflüge buchen zu können.

Genau solche Schwierigkeiten sollen durch die neue EU-Regelung künftig reduziert werden.

Neue EU-Regel sieht maximal 14 Tage vor

Am 20. Oktober 2026 hat das Europäische Parlament mit 652 Ja-Stimmen eine Reform zur besseren Durchsetzung von Fahrgastrechten angenommen.

Besonders interessant ist eine neue Regel für Flugtickets, die über Vermittler gekauft wurden.

Hat ein Reiseportal die Tickets über ein eigenes Konto bei der Fluggesellschaft bezahlt und läuft die Erstattung über diesen Vermittler, soll künftig Folgendes gelten:

Die Fluggesellschaft erhält grundsätzlich sieben Kalendertage, um das Geld an den Vermittler zurückzuzahlen. Dieser muss den vollständigen Betrag anschließend innerhalb weiterer sieben Tage an den Reisenden weiterleiten.

In dieser Konstellation soll die gesamte Rückerstattung somit innerhalb von 14 Tagen erfolgen.

Läuft die Rückzahlung direkt über die Airline, sind grundsätzlich sieben Tage vorgesehen.

Wichtig: Die Reform muss noch vom Rat der EU formell angenommen werden. Für Weihnachtsreisen 2026 gelten daher weiterhin die bisherigen Vorschriften.

Schon jetzt muss die Airline innerhalb von sieben Tagen zahlen

Was viele Reisende nicht wissen: Eine gesetzliche Rückerstattungsfrist gibt es bereits heute.

Wird ein Flug von der Airline annulliert, können Betroffene nach der europäischen Fluggastrechte-Verordnung grundsätzlich zwischen einer Erstattung des Ticketpreises und einer anderweitigen Beförderung wählen.

Entscheiden sie sich für die Rückzahlung, muss die Fluggesellschaft grundsätzlich innerhalb von sieben Tagen erstatten.

Ein Gutschein muss nicht akzeptiert werden.

Der Vertrag über die Flugbeförderung besteht normalerweise mit der Airline, auch wenn das Ticket über ein Reiseportal gekauft wurde. Schwierigkeiten entstehen häufig dann, wenn die Zahlung technisch über den Vermittler abgewickelt wird.

Selbst Vermittlungsgebühren müssen zurückgezahlt werden

Hier gibt es eine weitere wichtige Neuerung aus dem Jahr 2026.

Der Europäische Gerichtshof entschied am 15. Jänner, dass Fluggesellschaften bei einer Annullierung auch eine beim Ticketkauf angefallene Vermittlungsprovision zurückerstatten müssen, wenn diese Bestandteil des erstattungsfähigen Ticketpreises ist.

Im konkreten Fall hatten Reisende über Opodo Flüge von Wien nach Lima gebucht. Nach der Annullierung behielt KLM zunächst eine Vermittlungsprovision von 95,14 Euro ein.

Der EuGH stellte klar, dass die Airline diese Provision nicht allein deshalb ausnehmen darf, weil ihr deren genaue Höhe nicht bekannt war.

Das bedeutet allerdings nicht, dass jede beliebige Zusatzleistung eines Reiseportals automatisch erstattungsfähig ist.

Zusätzlich können bis zu 600 Euro Entschädigung möglich sein

Neben der Ticketkostenerstattung können Reisende unter bestimmten Voraussetzungen eine Ausgleichszahlung von 250, 400 oder 600 Euro pro Person erhalten.

Entscheidend sind unter anderem Flugstrecke, Zeitpunkt der Information und Ursache der Annullierung.

Bei außergewöhnlichen Umständen oder rechtzeitiger Information kann dieser zusätzliche Anspruch entfallen. Das Recht auf Erstattung oder alternative Beförderung bleibt grundsätzlich bestehen.

Bei Pauschalreisen gelten zudem eigene Vorschriften und Verantwortlichkeiten des Reiseveranstalters.

Was Reisende jetzt unbedingt tun sollten

Wer von einer Flugannullierung betroffen ist, sollte seine Forderung zunächst schriftlich an die ausführende Fluggesellschaft richten und Buchungsbestätigung, Zahlungsnachweis sowie den Schriftverkehr mit dem Vermittler aufbewahren.

Bleibt eine zufriedenstellende Antwort aus, können sich Betroffene in geeigneten Fällen an die österreichische Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte (apf) wenden. Das kostenlose Schlichtungsverfahren ist grundsätzlich möglich, wenn das Unternehmen innerhalb von sechs Wochen keine abschließende oder zufriedenstellende Antwort liefert.

Die neue EU-Reform soll solche Probleme künftig zusätzlich entschärfen.

Gerade für die bevorstehenden Weihnachtsreisen ist aber eines entscheidend: Wer über ein Buchungsportal bezahlt hat, verliert dadurch nicht automatisch seine gesetzlichen Ansprüche gegenüber der Fluggesellschaft.