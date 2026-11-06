Von Österreich Richtung Balkan: Wo Autofahrer heute warten

Lange Autoschlangen bei der Ausreise aus Bosnien und Herzegowina, zwei Stunden Wartezeit aus Serbien nach Kroatien zur Mittagszeit. Wer am Freitag zwischen Österreich und dem Westbalkan unterwegs ist, sollte vor allem auf die Fahrtrichtung achten.

Rückfahrt nach Österreich stockt bei Gradiška

Der bosnische Autoklub BIHAMK meldete um 14.54 Uhr eine lange Pkw-Schlange an der neuen Brücke bei Gradiška in Richtung Kroatien. Für die Gegenrichtung gab der Autoklub bis zu 30 Minuten an. Auch in Gradina, gegenüber von Jasenovac, staute es sich bei der Ausreise aus Bosnien und Herzegowina. Bei der Einreise meldete BIHAMK dort ebenfalls höchstens 30 Minuten.

Wer über Gradiška fährt, sollte im Navi genau hinsehen. Für den alten Übergang Gradiška–Stara Gradiška meldete BIHAMK im selben Bericht höchstens 30 Minuten. Auch für Brod, Šamac, Orašje und Svilaj lag die gemeldete Pkw-Wartezeit bei bis zu 30 Minuten. Ob sich ein Wechsel lohnt, hängt von der zusätzlichen Fahrzeit und der Lage bei der Ankunft ab.

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Serbien nach Kroatien: Zwei Stunden zur Mittagszeit

Am Übergang Batrovci–Bajakovo meldete die kroatische Polizei gegen 12.08 Uhr zwei Stunden für Pkw bei der Einreise nach Kroatien. In der Gegenrichtung, von Kroatien nach Serbien, waren es laut der beim kroatischen Autoklub HAK veröffentlichten Meldung bis zu 30 Minuten. Die dort ebenfalls genannten drei Stunden Richtung Serbien betrafen den Lkw-Verkehr. Für die Fahrt über Ungarn lohnt vor der Abfahrt ein eigener Blick auf Horgoš–Röszke oder Kelebija–Tompa in der Verkehrskarte des serbischen Autoklubs AMSS.

Samstag mehr Verkehr rund um Zagreb erwartet

Für Samstag, 7. November, rechnet HAK mit dichtem Verkehr auf der Zagreber Umfahrung A3 zwischen Lučko und Zagreb zapad in beiden Richtungen, besonders am Morgen und Nachmittag. Auch an Kroatiens Grenzen zu Bosnien und Herzegowina, Serbien und Montenegro sind laut Prognose Wartezeiten möglich, vor allem bei der Ausreise aus Kroatien.

So prüfst du deine Route kurz vor der Abfahrt

Für die österreichische A9 Richtung Spielfeld und die Route über die A11 und den Karawankentunnel zeigt die ASFINAG Verkehrsmeldungen und Kamerabilder. In Slowenien gibt es aktuelle Reisezeiten bei Promet.si und in der App Promet+. Für Grenzwartezeiten und Kameras sind HAK, BIHAMK und AMSS die Anlaufstellen. Vor einem Umweg lohnt der Blick auf die Uhrzeit der Meldung, die Fahrzeugkategorie und die eigene Fahrtrichtung.