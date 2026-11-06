60.000 Euro Bargeld: Koks-Übergabe endet mit Handschellen und Verletzten

Ein Treffen am Supermarkt, Bargeld im Spiel und ein Auto als Fluchtmittel. In Brigittenau endet ein Geschäft anders als geplant. In Wien-Brigittenau sind zwei Tatverdächtige aus Deutschland Wiener Drogenfahndern ins Netz gegangen. Beim Zugriff wurden zwei Beamte verletzt, außerdem wurde Kokain sichergestellt. Die Ermittlungen hatten zuvor auch nach Wien-Favoriten geführt.

Nach Angaben von Polizeisprecher Markus Dittrich ermittelte das Landeskriminalamt, Außenstelle Zentrum-Ost, schon seit längerer Zeit gegen einen 49-jährigen mutmaßlichen Drogenlieferanten aus Deutschland. Immer deutlicher wiesen die Hinweise auf eine geplante Übergabe auf einem Supermarktparkplatz in Wien-Brigittenau hin. Der Mann forderte dafür 60.000 Euro.

Zugriff am Parkplatz

Nach einem ersten Treffen steuerte er die Columbusgasse in Wien-Favoriten an und nahm dort einen 41-jährigen mutmaßlichen Komplizen mit, der das Kokain bei sich hatte. Zurück am Parkplatz wechselten rund zwei Kilo den Besitzer, in diesem Moment schritten Observationskräfte des Bundeskriminalamts ein.

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Der 41-Jährige versuchte, mit einem Auto zu flüchten, und überrollte dabei den Fuß eines Kriminalbeamten. Ein weiterer Beamter zog sich eine Verletzung an der Hand zu. Beide Verdächtigen wurden festgenommen.

Hausdurchsuchungen

Durchsucht wurden das Hotelzimmer des 49-Jährigen beim Hauptbahnhof sowie die Wohnung des 41-Jährigen. In Summe sicherte die Polizei 2,2 Kilogramm Kokain und mehrere Mobiltelefone.

Beide Verdächtigen sagten nicht aus und wurden in eine Justizanstalt gebracht.

Woher das Suchtgift stammt und ob es internationale Verbindungen gibt, wird weiterhin ermittelt.